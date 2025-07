QualificaDF Móvel ultrapassa a marca de 15 mil certificados entregues

Mais 637 alunos de quatro regiões administrativas – São Sebastião, Riacho Fundo II, Planaltina e P Sul – concluíram o 3º ciclo do QualificaDF Móvel. Os certificados foram entregues nesta sexta-feira (4) pela governadora em exercício Celina Leão na formatura da 8ª etapa do programa. A cerimônia foi no Riacho Fundo II e, a partir de agora, os formandos estão prontos para colocar em prática tudo o que foi aprendido no curso.

O QualificaDF Móvel é mais uma das iniciativas propostas por este Governo do Distrito Federal (GDF) para levar capacitação profissional gratuita a regiões com menor oferta de cursos e com maior índice de vulnerabilidade social. Desde que foi criado, em 2022, já foram 15.284 certificados entregues em diferentes cidades. Os cursos, com carga horária de 80 horas, são ofertados em carretas adaptadas como salas de aula, que circulam por todo o DF com formações de curta duração e foco prático.

“Eu sempre acreditei na força do trabalho e do empreendedorismo. Muitas pessoas que estão sendo formadas aqui hoje já conseguiram uma oportunidade e muitas estão abrindo o próprio negócio. Não deixem de acreditar em vocês, sigam se qualificando, tenham fé e sigam em frente”, afirmou a governadora em exercício Celina Leão.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, destacou a importância do programa e o papel das parcerias para viabilizar as turmas. “Quando a gente apresenta um projeto como esse, levamos a ideia aos deputados e mostramos a transformação que pode causar. Eles acreditam e investem. O curso é gratuito para vocês, mas envolve toda uma estrutura, desde as carretas aos instrutores. E o mais importante: ele abre portas”, ressaltou.

Entre os formandos, histórias de superação e esperança ganharam destaque, como a da aluna Lorena Mara Santos, de 39 anos. Ela concluiu o curso de trancista em Ceilândia, após anos afastada do mercado de trabalho para cuidar do filho pequeno. “Foi uma oportunidade maravilhosa. Como mãe, voltar a estudar, aprender e sair com um certificado reconhecido pelo governo é muito importante. Sem o curso gratuito, eu não teria condições de pagar. Agora quero reingressar no mercado com mais confiança”, compartilhou Lorena.

Lorena Mara Santos voltou ao mercado de trabalho graças ao QualificaDF: “Como mãe, voltar a estudar, aprender e sair com um certificado reconhecido pelo governo é muito importante”

A jovem Juliana Ferreira, de 25 anos, mãe solo e moradora do Riacho Fundo II, também celebrou o novo ciclo. Ela se formou nos cursos de cabeleireira e manicure/pedicure. “Antes das aulas, eu estava desempregada e sem perspectiva. Agora posso trabalhar em casa, começar meu negócio. O melhor foi poder fazer tudo perto, sem deixar meu bebê sozinho. Foi uma oportunidade de mudar minha vida. Como é perto de casa, eu conseguia voltar para dar um lanche para ele entre os intervalos”, afirmou.

Juliana Ferreira se formou nos cursos de cabeleireira e manicure/pedicure

Além da formação, os alunos são incentivados a cadastrar os certificados nas agências do trabalhador. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, a pasta tem buscado parcerias com empresas para encaminhar esses profissionais ao mercado. “A gente bate de porta em porta, mostra que temos mão de obra qualificada. O objetivo é transformar vidas e dar dignidade às famílias por meio do trabalho.”

A 9ª etapa do 3º Ciclo do QualificaDF Móvel já começou no último dia 1º. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Sobradinho II, Riacho Fundo, Ceilândia (Setor O) e Recanto das Emas. Os cursos de qualificação profissional oferecidos têm uma carga horária total de 80 horas/aula e serão ministradas em dois turnos: matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h.

*Com informações da Agência Brasília