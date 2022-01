Puxadinhos da Asa Sul ganham anistia de multas e nova regulamentação

A Lei Complementar nº 988 regulamenta avanços no fundo das lojas, entre os blocos e nas extremidades das quadras

Com a anistia de multas não pagas dos “puxadinhos” de comércios em áreas públicas da Asa Sul, o Governo do Distrito Federal (GDF) sancionou uma lei com novas regras para as ocupações, nesta quarta-feira (12). A Lei Complementar nº 988 regulamenta avanços no fundo das lojas, entre os blocos e nas extremidades das quadras.

A Câmara Legislativa (CLDF) do Distrito Federal havia inserido algumas emendas a proposta original, vetadas pelo Executivo. A nova legislação não autoriza cadeiras e mesas além de 6m do estabelecimento, além do cercamento das áreas verdes, também em prédios. De acordo com o texto, a medida para a preservação do direito de livre circulação dos pedestres em todos os modelos de ocupação dos puxadinhos.

A nova lei sancionada pelo governador em exercício, Paco Britto, permite a ocupação partir de pagamento de concessão de uso onerosa, com finalidade urbanística. O prazo de vigência do contrato de concessão de uso onerosa é de 15 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

O concessionário pode solicitar o cancelamento do contrato, desde que comprovada a desocupação e reconstituição da área pública concedida.

Anistia de multas

A norma sancionada concedeu anistia à todas as multas aplicadas em decorrência do uso e da ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul. A decisão serve para minimizar o impacto da pandemia da Covid-19.

O pedido de regularização dos puxadinhos devem começar nos próximos 90 dias. Em caso de avanços fora dos padrões legais, os responsáveis devem demolir as edificações até os limites permitidos, restituindo a área pública desocupada e desobstruída, em até um ano, com risco de penalização.

A lei entra em vigor dentro de 180 dias, a partir desta quarta. O prazo para anistia começará a valer a partir desta data. Caberá ao governo também regulamentar a legislação vigente e determinar os órgãos competentes para a fiscalização.

O que diz a lei