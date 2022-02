Publicado o resultado provisório sobre bolsas de estudo para servidores

No resultado também estão listados os candidatos desclassificados por não cumprirem as exigências do certame

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) trouxe, nesta quarta-feira (9), o resultado provisório dos servidores públicos concorrentes às bolsas de estudos ofertadas pelo programa de Concessão de Bolsas de Estudos, da Secretaria de Economia (Seec), para o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF).

No resultado também estão listados os candidatos desclassificados por não cumprirem as exigências do certame. Para acessar os resultados, o formulário de recursos e mais informações sobre o Programa de Bolsas de Estudos da Secretaria de Economia, clique aqui.

Com a publicação, abre-se também o prazo para interpor recurso, em formulário próprio, solicitando revisão. O formulário deverá ser encaminhado para o e-mail [email protected], dentro do prazo estabelecido. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Ao todo, o sistema de inscrições recebeu quase 1.500 mil visitas de candidatos servidores públicos, sendo que 332 inscrições foram finalizadas e habilitadas para a apuração. Estas inscrições concorrem a 64 vagas de bolsas de estudo, do total das 100 que foram oferecidas nesta edição do programa.

Atualmente, 373 alunos contemplados em edições anteriores do programa estão tendo a oportunidade de cursar o ensino superior de forma totalmente gratuita. A vice-diretora executiva da Egov e presidente da Comissão do Programa de Seleção das Bolsas de Estudo, Raquel Aben-Athar, destaca a importância da iniciativa.

“O programa contribui para a formação dos cidadãos e para a capacitação dos servidores e empregados públicos. Fomentar a educação é fundamental para o progresso da sociedade e da administração pública. Atuo há muitos anos nessa seleção e é sempre motivador saber que a cada ano avançamos ainda mais”, falou Aben-Athar.

Após a divulgação do resultado final, o UDF receberá ofício com a relação dos contemplados para cada curso. O procedimento de ingresso e matrícula no curso superior é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá seguir as exigências da instituição de ensino.

Nos próximos dias a comissão divulgará o resultado final das vagas destinadas aos servidores e empregados públicos.

Saiba mais

O Programa de Concessão de Bolsas de Estudo, junto ao UDF, existe desde o final da década de 1960 e vem sendo aprimorado a cada edição, a fim de garantir oportunidade de acesso totalmente gratuito ao ensino superior. A gestão do programa atualmente é realizada pela Seec, por intermédio de comissão constituída pela Ordem de Serviço nº 5, de 15 de maio de 2020.

Nesta edição (1º semestre de 2022), as bolsas são destinadas aos servidores públicos efetivos e aos empregados públicos do Distrito Federal e, também, à sociedade civil.

Para este último grupo, é necessário ter cursado os três anos de ensino médio na rede pública de ensino do Distrito Federal; ter realizado a edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2020; ter obtido média mínima de 500 (quinhentos) pontos no exame das provas objetivas e nota mínima de 500 (quinhentos) pontos na redação; e ter comprovada hipossuficiência de renda.