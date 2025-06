Publicado o edital para o Programa de Bolsas de Estudo do GDF

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou mais uma seleção do Programa de Bolsas de Estudos, que é realizado semestralmente para as vagas abertas no Centro Universitário UDF, conforme Edital 1, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje, dia 13 de junho. Ao todo, são oferecidas 62 vagas destinadas a servidores e empregados públicos do GDF e aos egressos da rede pública de ensino.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 17 a 30 de junho de 2025. Após a apuração, os candidatos contemplados terão direito a uma bolsa integral para cursar o ensino superior, com início das aulas previsto para 4 de agosto de 2025.

A diretora-executiva da Egov Juliana Tolentino, destaca que a iniciativa já transformou a vida de milhares de pessoas do DF: “Fomentamos oportunidades e transformamos vidas com este programa. Conhecemos muitas histórias de famílias que são beneficiadas com a chance do ensino superior gratuito. Durante a gestão do governador Ibaneis Rocha, mais de 1.200 bolsistas iniciaram o estudo de forma totalmente gratuita no UDF”.

O processo para concessão das bolsas contará com etapas distintas de seleção para servidores públicos e para a sociedade civil. No caso dos candidatos da administração pública, serão considerados o tempo de serviço, o número de dependentes legais, o salário e o nível de escolaridade (cursos superiores já concluídos).

Já para os candidatos da sociedade civil, público incluído no Programa desde 2019, podem se inscrever alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, tanto do Distrito Federal quanto de outros estados, além de alunos egressos de escolas militares ou institutos federais. É necessário não possuir diploma de curso superior, ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 ou de 2043 e comprovar hipossuficiência da renda familiar (até R$ 2.277 por pessoa).

O edital contempla os 20 cursos presenciais do centro universitário. Entre eles estão as graduações em Gestão Pública, Direito, Administração, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Recursos Humanos. O programa, que existe desde 1968, é fruto da cessão de uso do terreno onde o UDF está instalado e atualmente está sob a gestão da Escola de Governo (Egov), órgão da Secretaria de Economia (Seec-DF).

Programa de Concessão de Bolsas de Estudo do GDF

• Inscrições: de 17/6/2025 a 30/6/2025

• Edital, inscrições e mais informações neste link.

