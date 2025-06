Publicado novo edital de auxílios estudantis da UnDF 

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou, na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do DF, o novo edital de concessão de auxílios estudantis para o segundo semestre de 2025. Destinada a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a seleção oferece 465 vagas em quatro modalidades: permanência, saúde mental, transporte e creche. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da UnDF, entre 15 de julho e 15 de agosto.

A nova seleção é coordenada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, por meio da Diretoria de Assistência Estudantil e Humanização (Diae). Segundo o edital, os auxílios não serão renovados automaticamente, mesmo para estudantes já contemplados em editais anteriores — todos os interessados devem se inscrever novamente.

“Ampliamos significativamente o número de vagas em todas as modalidades de auxílio, o que permitirá alcançar mais estudantes em situação de vulnerabilidade”, afirmou o diretor da Diae, Pedro Rodrigues de Alencar. Ele destacou ainda mudanças nos critérios de desempate, que agora priorizam renda per capita, ingresso por políticas afirmativas e tempo de permanência no curso.

Detalhamento dos auxílios

O edital integra a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UnDF, que visa promover a inclusão, a permanência e o sucesso acadêmico no ensino superior público. Os valores e condições dos auxílios são:

Auxílio-permanência : voltado para moradia, alimentação e despesas básicas, oferece R$ 660 mensais por 12 meses , com 310 vagas disponíveis.

: voltado para moradia, alimentação e despesas básicas, oferece , com disponíveis. Auxílio-saúde mental : direcionado ao custeio de tratamentos psicológicos, psiquiátricos e medicamentos, no valor de R$ 450 mensais por 12 meses , com 80 vagas .

: direcionado ao custeio de tratamentos psicológicos, psiquiátricos e medicamentos, no valor de , com . Auxílio-transporte : para estudantes de baixa renda que moram no entorno do DF e não têm acesso ao Passe Livre. O valor é de R$ 400 mensais , pagos proporcionalmente nos recessos acadêmicos. Foram abertas 60 vagas .

: para estudantes de baixa renda que moram no entorno do DF e não têm acesso ao Passe Livre. O valor é de , pagos proporcionalmente nos recessos acadêmicos. Foram abertas . Auxílio-creche: oferece R$ 485 mensais por até 12 meses para estudantes responsáveis por crianças sem vaga na rede pública de educação infantil. São 15 vagas.

Avanços e histórico

Desde a primeira edição do programa, em 2023, a UnDF vem ampliando os investimentos. No edital inaugural, foram ofertadas 148 bolsas e 112 estudantes beneficiados, com investimento de cerca de R$ 1 milhão. No edital de 2024/2025, ainda vigente, foram disponibilizadas 333 bolsas, com 254 alunos contemplados inicialmente, e fila de espera ativa. O investimento ultrapassou os R$ 2,3 milhões anuais.

A PAE também prevê outras formas de apoio estudantil, como bolsas de iniciação científica, à docência e de extensão — todas no valor de R$ 700. Outro destaque recente é o edital Hackathon, que premiará os três melhores projetos acadêmicos no dia 4 de julho, durante o evento EcoTech em Rede.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial da UnDF: www.undf.df.gov.br.

Com informações da UnDF