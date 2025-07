Publicado edital inédito para preceptoria de cursos técnicos em áreas de saúde

A Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF) publicou, nesta sexta-feira (4), o primeiro edital voltado à atividade de preceptoria de ensino técnico. A iniciativa é voltada à formação de profissionais de nível médio em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS) e marca um avanço na integração entre teoria e prática nos serviços da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), a ESP/DF já desenvolve atividades de preceptoria nos programas de residência médica e de formação profissional em saúde. Agora, amplia o alcance da iniciativa também para os cursos técnicos, com a oferta de 110 vagas — 34 delas para cadastro reserva — distribuídas entre as áreas de enfermagem, análises clínicas, saúde bucal, anatomia patológica, radiologia e hemoterapia.

Os profissionais selecionados atuarão como preceptores nos cenários de prática da SES-DF e terão direito à Gratificação da Atividade de Preceptoria (GAP I), no valor de R$ 1.019,50, a ser paga exclusivamente durante o exercício das atividades com os estudantes. A gratificação não implica vínculo empregatício com a ESP/DF ou com a Fepecs.

Segundo a coordenadora de ensino técnico da ESP/DF, Josimeire Batista, o lançamento do edital é um marco para a qualificação da educação técnica em saúde. “A iniciativa reforça o compromisso com uma educação sintonizada com as necessidades reais do SUS e com a valorização dos profissionais que atuam como educadores”, afirmou.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 18 de julho, pelo site da Fepecs. Os candidatos devem observar os requisitos de formação exigidos para cada curso e escolher uma única vaga, mesmo que possuam mais de um vínculo funcional com a SES-DF ou instituições associadas. As vagas estão detalhadas por unidade de lotação no Anexo I do edital, e a análise da prova de títulos seguirá os critérios do Anexo II. O resultado final está previsto para ser divulgado em 31 de julho.

Com informações da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs)