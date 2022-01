Publicado edital do concurso do TJDFT

A inscrição começa no dia 7 de fevereiro e vai até 14 de março. Os valores são de R$ 80 e R$ 120 para nível médio e superior, respectivamente

Foi publicado o edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nesta sexta-feira (28). De acordo com o anúncio no Diário Oficial da União (DOU), são 112 vagas para técnico, nível médio, com remuneração de R$ 7.591,36; e analista, nível superior, com vencimentos que chegam a R$ 12.155,30. A banca organizadora do concurso é a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A inscrição começa no dia 7 de fevereiro e vai até 14 de março. Os valores são de R$ 80 e R$ 120 para nível médio e superior, respectivamente. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 29 de maio de 2022.

