Provas nacionais movimentam Autódromo de Brasília pelo segundo fim de semana consecutivo

Após quase 12 anos fechado, o Autódromo Internacional de Brasília retomou suas atividades na última semana e já passou a integrar novamente o calendário de grandes eventos nacionais. A reabertura ocorreu durante a penúltima etapa da Stock Car 2025, conquistada por Nelson Piquet Júnior. Nos dias seguintes, o espaço também recebeu o Grand Prix Performante de Ciclismo e a Etapa 8 — Quatro Horas de Brasília, do Endurance Brasil.

“Estamos muito felizes [com os eventos]. Muitos achavam que o autódromo ficaria ocioso ou que teríamos eventos esporádicos, mas, desde quando foi reinaugurado, ele tem demonstrado que é um local onde diversas provas de automobilismo acontecerão. Já temos diversos eventos planejados para o ano que vem. Isso mostra que o autódromo será realmente muito bem utilizado e que Brasília entra em uma rota nacional e internacional, com um diferencial em relação a outros autódromos, que é a questão de estar dentro de uma capital federal”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

A competição ciclística reuniu mais de uma centena de atletas que, mesmo com a chuva que caiu sobre o Distrito Federal, seguiram firmes rumo à linha de chegada. “Foi minha primeira prova. Adorei a experiência de poder correr em Brasília. A pista está muito boa, foi um desafio grande por causa da chuva, mas foi maravilhoso e ter ganhado o troféu foi melhor ainda”, celebrou Flávia Passos, primeira colocada na categoria feminina 35-39, em entrevista à Federação Metropolitana de Ciclismo do Distrito Federal (FMC-DF).

“Experiência gigantesca, primeira vez dessa prova em Brasília e eu tive a oportunidade de participar. Foi fantástico, organização excelente e, para mim, é um orgulho chegar em primeiro lugar na minha categoria. Muito treino, muito esforço e muita dedicação durante a semana”, emendou Márcio Arruda Nogueira, líder no masculino 45-49, também em entrevista à FMC-DF.

“A Federação Metropolitana de Ciclismo (FMC-DF) abraçou o Grand Prix Performante desde o primeiro contato da organização, porque entendemos a importância de trazer um evento desse porte para Brasília e, especialmente, para o autódromo. Foi uma prova diferente, inclusiva e muito elogiada, reunindo duplas mistas, atletas PcD, categorias de elite e performance — um equilíbrio que fortalece e valoriza o ciclismo do Distrito Federal. Sem dúvida, foi uma das maiores competições já realizadas na capital”, ressaltou o presidente da FMC-DF, Roberto Menescal. “A federação já garantiu eventos inéditos e de grande relevância: a Copa Brasil de Paraciclismo em 2026, uma etapa da Copa do Mundo de Paraciclismo em 2027 e, em 2028, o Mundial de Paraciclismo”, acrescentou o presidente.

Já a prova automobilística foi a última da temporada do Endurance Brasil e definiu os campeões da categoria: Gaetano Di Mauro e Arthur Pavie. A dupla garantiu a taça ao chegar na sexta posição na corrida em Brasília, vencida por David Muffato e Pedro Queirolo.

Reabertura

A entrega representou mais um passo do GDF em devolver à cidade equipamentos públicos históricos que estavam abandonados há alguns anos. Desde 2019, o governo atua na recuperação e modernização de ambientes deteriorados, mas que são patrimônios da cidade, a exemplo do Museu de Arte de Brasília (MAB), da Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro e da Casa de Chá.

Com a reabertura, o autódromo retoma seu papel histórico como lar do automobilismo e do motociclismo, abrigando a maior pista em extensão do país: 5.384 metros distribuídos em seis traçados, duas variantes e 16 curvas. A renovação também amplia o potencial da cidade em sediar eventos esportivos, culturais e de lazer, ao reforçar a vocação original do complexo concebido em 1974 como uma arena multiúso.

Com Informações da Agência Brasília