Prosus vistoria clínica psiquiátrica no Lago Oeste

Uma força-tarefa realizou uma inspeção nesta quarta-feira, 23, na clínica Verse in Saúde, no Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho. A ação foi necessária, pois a 2a Prosus instaurou, em 17 de novembro, um procedimento administrativo para apurar as condições de atendimento em clínicas particulares de internação psiquiátrica e, desde então, vem visitando unidades de saúde.

A Resolução n. 90/2009 do Conselho Superior do MPDFT diz que compete à Prosus realizar periodicamente inspeções nos serviços prestados à comunidade na área de saúde mental em hospitais clínicas e instituições similares, públicas e privadas, visando ao cumprimento da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

A vistoria foi liderada pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) e composta equipe do MP e representantes da clínica pelos Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Serviço Social e Diretoria de Vigilância Sanitária.

O promotor de Justiça Clayton Germano ressalta que “o objetivo das inspeções é checar a qualidade da assistência médica das clínicas particulares aos pacientes portadores de transtornos mentais ou dependentes de álcool e outras drogas”.