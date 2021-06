Prospera ultrapassa a marca de R$ 2 milhões em 2021

Neste ano já foram entregues R$ 1.862.498,13, para 93 tomadores de crédito. Com os valores que serão entregues nesta quinta-feira, são R$ 2.405.659,38 e 135 empreendedores beneficiados

O programa Prospera vai entregar nesta quinta-feira, 10/6, às 10h, no auditório da Secretaria de Trabalho, um total de R$ 563.954,83 a pequenos e microempreendedores. Serão 42 cartas de crédito, sendo 40 urbanas no valor total de R$ 508.405,53, e 2 rurais, no valor total de R$ 55.549,53.

Neste ano já foram entregues R$ 1.862.498,13, para 93 tomadores de crédito. Com os valores que serão entregues nesta quinta-feira, são R$ 2.405.659,38 e 135 empreendedores beneficiados.

Em 2019 foram entregues R$ 10.367.153,83 em 688 cartas de créditos. Em 2020 Foram R$ 6.902.945,26 para 506 tomadores de crédito. O governo chegou a marca de R$ 19.641.002,75 entregues a pequenos e microempreendedores.

O Prospera é um crédito especial concedido para o atendimento das necessidades financeiras de empreendedores em geral e é direcionado a pessoas físicas ou jurídicas, das áreas urbanas e rurais, que possuem atividades produtivas de pequeno porte. Hoje, os valores cedidos variam de R$ 4,2 mil a R$ 83.000,00 – e parcelas divididas em 36 vezes mensais para quitação.

Nesse período e pandemia, o GDF decidiu cortar em 50% os juros – que já eram o menor do mercado, (aproximadamente de 0,7 % ao mês). Eles passam a ser, em média, de 3% ao ano, sem cobrança de IOF ou de qualquer outra taxa. – Decreto 40.817/2020, Resolução 62.

Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo no Distrito Federal, a Setrab abriu novos postos de atendimento ao microcrédito Prospera em todas as 14 Agências do Trabalhador do Distrito Federal.

Saiba mais:

Como adquirir o Prospera?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Requisitos para obtenção do empréstimo

a) Ter mais de 18 anos; b) Não ter restrições junto a Fazenda Pública do Distrito Federal. Verificar no endereço eletrônico: c) Não ter restrições na Serasa, exceto para empreendedores cadastrados no bolsa família e grupo solidário conforme legislação vigente. d) Empreendedores iniciantes e recém formados devem apresentar Plano de negócios, bem como certificado de participação em cursos de gestão de negócios;

Qual é a documentação a ser apresentada?

Pessoa Física

a) CPF e RG (original e cópia) b) Se for casado: RG e CPF do cônjuge + certidão de casamento (original e cópia) c) Comprovante de Residência mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia) d) Duas referências pessoais (nome, endereço e telefone) e) Duas referências profissionais/comerciais (nome, endereço e telefone) f) Imprimir Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública do DF do CPF:

Pessoa Jurídica

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

a) Cadastro do CNPJ b) Alvará de Funcionamento (Se tiver) c) Contrato Social (Original e Cópia); MEI ou Requerimento de empresário d) Inscrição Estadual – DIF do CNPJ

Sócio (se houver)

a) CPF e RG (Original e Cópia) b) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de Casamento (Original e Cópia) c) Comprovante de Residência mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (Original e Cópia) d) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Pública do DF do CPF:

Garantias

Aval de Terceiro

a) CPF e RG (original e cópia) b) Comprovante de Residência, Mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia) c) Se for casado: RG e CPF do cônjuge + Certidão de casamento (original e cópia) d) Comprovante de renda

– Se servidor público ou aposentado: último contracheque

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Se empregado de empresa privada: Os três últimos contracheques + Carteira de Trabalho e cópia frente e verso da foto, último contrato e alterações se houver.

– Se pessoa jurídica: Pró-labore (somente original feito pelo contador) acompanhado do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior

– Se autônomo: Decore atualizado (Somente Original feito pelo Contador) e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo solidário

Mínimo de três e o máximo de cinco participantes (todos contraem empréstimo e avalizam mutuamente)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

a) CPF e RG (original e cópia) b) Comprovante de Residência, Mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia) c) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de casamento (original e cópia) d) Imprimir Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública do DF do CPF:

Para a aquisição de equipamentos são exigidos

– Dois orçamentos emitidos em papel timbrado, com CNPJ da empresa, assinados pelo vendedor, especificando marca, modelo, data e prazo de validade.

Com os documentos originais, dirija-se ao endereço mais próximo para efetivar sua proposta de empréstimos

Áreas urbanas

Agência Taguatinga: 3255-3790 / 3255-3791 – C4 Lote 3 Avenida das Palmeiras

Agência Plano Piloto: 3773-9482/3773-9484 – SEPN 511, Bloco A, Térreo – Asa Norte

Programa Prospera – O Microcrédito do Distrito Federal

O que é o Programa Prospera?

É um crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras de empreendedores caracterizados como pessoas físicas ou jurídicas, das áreas urbanas e rurais, que possuem atividades produtivas de pequeno porte.

Utiliza metodologia baseada no relacionamento direto da Secretaria de Trabalho com os empreendedores, no local onde é executada a atividade econômica, devendo ser considerado que:

– O atendimento ao empreendedor é feito por profissionais aptos a identificar as suas reais necessidades financeiras, além de prestar orientação na aplicação do recurso recebido, objetivando o desenvolvimento do empreendimento;

– O relacionamento da Secretaria de Trabalho com o empreendedor é mantido durante todo o período de contrato e visa um melhor acompanhamento e a identificação de necessidades além do crédito, para garantir o crescimento sustentável da atividade econômica;

– Os créditos são liberados em condições definidas de acordo com capacidade de pagamento do tomador, garantias apresentadas e em valores progressivos para evitar o endividamento.

Valores:

Prazos:

Capital de Giro: até 36 meses mais carência de até 03 meses;

Investimento: até 36 meses mais carência de até 12 meses;

Misto (Giro e Investimento): até 12 meses sem carência para Capital de Giro; até 36 meses, mais carência de até 12 meses para Investimento.

Juros:

Aproximadamente 0,7 % ao mês, sem cobrança de IOF ou de qualquer outra taxa.

Mais informações sobre valores para áreas rurais e urbanas, veja:

Folder Rural atualizado 2019

Folder Urbano atualizado_2019

Simule seu empréstimo:

Simulação de empréstimo

Faça sua pré-inscrição:

Pré-inscrição

Requisitos para obtenção do Empréstimo

a) Ter mais de 18 anos; b) Não ter restrições junto a Fazenda Pública do Distrito Federal. Verificar no endereço eletrônico: http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449; c) Não ter restrições na SERASA, exceto para empreendedores cadastrados no bolsa família e grupo solidário conforme legislação vigente.

Empreendedores iniciantes e recém formados devem apresentar PLANO DE NEGÓGIOS, bem como CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE GESTÃO DE NEGÓCIOS.;

Qual é a documentação a ser apresentada?

PROPONENTE

Pessoa Física:

a) CPF e RG (Original e Cópia) b) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de Casamento (Original e Cópia) c) Comprovante de Residência mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (Original e Cópia) d) Duas referências pessoais (nome, endereço e telefone) e) Duas referências profissionais/comerciais (nome, endereço e telefone) f) Imprimir Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Pública do DF do CPF:

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449

Pessoa Jurídica:

a) Cadastro do CNPJ (Link abaixo)

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

b)Alvará de Funcionamento (Se tiver)

c)Contrato Social (Original e Cópia); MEI ou Requerimento de empresário

(Link abaixo somente para MEI)

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj

d)Inscrição Estadual – DIF do CNPJ

http://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1140

SÓCIO (SE HOUVER)

a) CPF e RG (Original e Cópia) b) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de Casamento (Original e Cópia) c) Comprovante de Residência mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (Original e Cópia) d) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Pública do DF do CPF:

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449

GARANTIAS

Aval de Terceiro

a) CPF e RG (Original e Cópia) b) Comprovante de Residência, Mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (Original e Cópia) c) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de casamento (Original e Cópia) d) COMPROVANTE DE RENDA

– SE SERVIDOR PÚBLICO OU APOSENTADO: Último Contracheque

– SE EMPREGADO DE EMPRESA PRIVADA: Os três últimos contracheques + Carteira de Trabalho e Copia Frente e verso da foto, último contrato e alterações se houver.

– SE PESSOA JURÍDICA: Pró-labore (Somente Original feito pelo Contador) acompanhado do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior

– SE AUTÔNOMO: Decore atualizado (Somente Original feito pelo Contador) e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior

Grupo Solidário:

MÍNIMO DE TRÊS E O MÁXIMO DE CINCO PARTICIPANTES. (TODOS CONTRAEM EMPRÉSTIMO E SE AVALIZAM MUTUAMENTE)

a) CPF e RG (Original e Cópia) b) Comprovante de Residência, Mês atual ou Anterior: Conta de água, luz ou telefone fixo (Original e Cópia) c) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de casamento (Original e Cópia) d) Imprimir Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Pública do DF do CPF:

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SÃO EXIGIDOS:

– Dois orçamentos emitidos em papel timbrado, com CNPJ da empresa, assinados pelo vendedor, especificando marca, modelo, data e prazo de validade.

Com os documentos originais, dirija-se ao endereço mais próximo para efetivar sua proposta de empréstimos:

Agência Plano Piloto I – Térreo

Tel:.3773-9482/3773-9484

SEPN 511, Bloco A, Térreo – Asa Norte

CEP: 70750-541

Agência Plano Piloto II – Atendimento à Pessoa com Deficiência

Tel:.3773-9590/3773-9592

SPO-Estação do Metrô Quadra 112 Asa Sul

Cep: 70381-000

Agência Taguatinga

Tel:.3255-3848/3255-3754/3255-3735

C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras

Cep: 72010-040

Agência Ceilândia

Tel:.3255-3843/3225-3804

QNM 18/20, Bl. B

Cep: 72210-552

Agência Brazlândia

Tel:.3255-3869/3255-3868

SCDN Bl. K Lj. 01/05

Cep: 72705-511

Agência Estrutural

Tel:.3255-3808/3255-3809

Setor Regional Administrativo/ AE n° 08

Cep: 71300-000

Agência Gama

Tel.: 3255-3820/3255-3821

AE S/N Setor Central ADM

Cep: 72045-610

Agência Itapoã

Tel.: 3255-3857 / 3255-3856

AEv.br N° 04, Qd 878, Conjunto A, Del Lago, Itapoã

Cep: 71593-620

Agência Planaltina

Tel:.3255-3829/ 3255-3715

Av. Uberdan Cardoso Qd. 101 A/E Adm. Regional

Cep: 71690-090

Agência Recanto das Emas

Tel:.3255-3842/ 3255-3864

Qd. 602 – Área Especial

Cep: 72610-500

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3828/ 3255-3827

QC 1 Conj. 05 Lt 02 (Prox. Adm. Regional)

Cep: 71882-015

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832/ 3255-3833

QN 303 Conj. 01 Lote 03 – Samambaia Sul (ao lado Correios)

Cep: 72300-625

Agência Santa Maria

Tel.: 3255-3836/3255-3837

QCE 01, Conj. H Área Especial Galpão Cultural 09.

Cep: 72511-100

Agência São Sebastião

Tel.: 3255-3840/3255-3841

Qd. 104 Conj. A Lt. 09 – Residencial Oeste São Sebastião

Cep: 71692-090

Agência Sobradinho

Tel.: 3255-3824/3255-3825

Qd. 08 Área Especial 03

Cep: 73006-080

Simplifica PJ: QI 19, lotes 28, 30 e 32 Setor Industrial de Taguatinga – Brasília – DF .

Áreas Rurais:

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – EMATER/DF Parque Estação Biológica, Ed. Sede. Brasília – DF (61) 3311-9330

Principais Escritórios da Emater-DF:

Brazlândia: 3391-1553

Ceilândia: 3471-4056

Gama: 3556-4323

Planaltina: 3389-1861

Paranoá: 3369-4044

São Sebastião: 3339-1556

Cep: 71692-090

Agência Sobradinho

Tel.: 3255-3824/3255-3825

Qd. 08 Área Especial 03

Cep: 73006-080

Simplifica PJ: QI 19, lotes 28, 30 e 32 Setor Industrial de Taguatinga – Brasília – DF .

Áreas Rurais:

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – EMATER/DF Parque Estação Biológica, Ed. Sede. Brasília – DF (61) 3311-9330

Principais Escritórios da Emater-DF:

Brazlândia: 3391-1553

Ceilândia: 3471-4056

Gama: 3556-4323

Planaltina: 3389-1861

Paranoá: 3369-4044

São Sebastião: 3339-1556

Sobradinho: 3591-5235

As informações são da Agência Brasília