Prorrogado o período de inscrições do curso Jornada da Mulher Trabalhadora

A Secretaria de Trabalho prorrogou as inscrições do novo curso de qualificação profissional: Jornada da Mulher Trabalhadora, no Núcleo Bandeirante. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (10). Os cursos são destinados exclusivamente para mulheres que residem na cidade.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 11 de janeiro de 2022, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site da Secretaria de Trabalho. O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início das atividades serão divulgados no próprio site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 12 de janeiro.

As candidatas selecionadas deverão comparecer à Sede da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, situada na 3ª Avenida, Praça São Roque Projeção, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2022, das

08h às 17h, portando Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, comprovação de

CPF, Carteira de Trabalho (última página e posterior em branco ou digital impressa) e comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.

São 420 vagas, sendo 210 no período matutino e 210 vagas no período vespertino, além de outras 100 vagas para cadastro reserva, destinadas à participação em cursos de qualificação profissional nas áreas de Maquiagem Profissional (70 vagas); Secretariado Administrativo (70 vagas); Design de Sobrancelhas (70 vagas); Alongamento de Unhas (70 vagas); Cabeleireira Profissional (70 vagas); e Informática Básica (70 vagas).

Informações sobre os cursos:

Todos esses cursos têm duração total de 80 horas, distribuídas em 60 horas/aula prática e 20 horas/aula teórica e as inscrições estão abertas por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

Para mais esclarecimentos, a Secretaria de Trabalho disponibiliza o telefone e WhatsApp: (61) 98279-0085.