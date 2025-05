Propostas de pós-graduação para a FAPDF devem ser entregues até sexta (30)

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para submissão de propostas ao edital PDPG – Seleção Pública de Propostas Institucionais do Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação. A iniciativa, fomentada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), visa fortalecer a formação de pesquisadores e estimular a produção científica no DF por meio da concessão de bolsas stricto sensu, que abrangem mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Destinado a instituições de ensino superior públicas ou privadas com sede e administração no Distrito Federal, o edital exige que as instituições estejam credenciadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). As propostas devem ser encaminhadas institucionalmente, por meio do sistema SIG/FAPDF, com foco na qualificação acadêmica e no fortalecimento dos programas de pós-graduação locais.

O valor total disponibilizado é de R$ 4 milhões, sendo 60% reservado para universidades públicas e 40% para instituições privadas, com possibilidade de remanejamento conforme a demanda apresentada.

A expectativa da FAPDF é que a chamada pública estimule a integração entre orientadores e bolsistas em projetos voltados ao avanço da ciência, tecnologia e inovação na capital federal. “Investir na pós-graduação é apostar em soluções que transformam a realidade”, afirmou o presidente da fundação, Marco Antônio Costa Júnior. “Queremos impulsionar talentos e fortalecer o ecossistema de inovação do DF com base na qualificação científica.”

O edital completo pode ser conferido no site da FAPDF.