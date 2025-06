Proposta prevê construção de viaduto em Santa Maria

A deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) apresentou uma proposta para a melhorar a mobilidade na região de Santa Maria: a construção de um viaduto na DF-290. A iniciativa, que visa solucionar um dos maiores gargalos de tráfego entre a saída sul do Distrito Federal e o entorno, foi protocolada como emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo do Distrito Federal (GDF) para o próximo ano.

A DF-290 é conhecida pelos constantes congestionamentos, que afetam milhares de motoristas diariamente. A construção do viaduto integra um pacote de melhorias de infraestrutura proposto pela deputada, com foco em segurança viária e fluidez no tráfego.

A distrital Jaqueline Silva enfatizou que a proposta nasceu da escuta direta à comunidade, que vive os impactos do trânsito na região. “A construção do viaduto na DF-290 é uma prioridade que apresentamos na LDO, porque sabemos o quanto essa obra pode facilitar a vida de quem mora em Santa Maria, Novo Gama e vizinhança”, afirmou a parlamentar.

Além da proposta do viaduto, a deputada Jaqueline Silva também direcionou emendas parlamentares para a construção de uma via marginal de 5,6 km na BR-040. Essa obra, orçada em cerca de R$ 10,5 milhões, já está em fase final e deve contribuir significativamente para desafogar o trânsito na área.

Com a apresentação da emenda à LDO, a proposta do viaduto agora passará por análise técnica e poderá ser incorporada ao orçamento oficial do GDF para 2026. A expectativa é que, após a aprovação legislativa, sejam iniciados os estudos de viabilidade e o projeto executivo da obra, etapas cruciais para que o viaduto se torne realidade.