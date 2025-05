Pronto-socorro do Hospital Regional de Sobradinho é reformado

Quem passou pelo Hospital Regional de Sobradinho (HRS) nos últimos dias já percebeu os sinais das mudanças em curso. As obras de reforma seguem em ritmo acelerado, e uma das etapas mais aguardadas foi entregue na semana passada: a reabertura do espaço clínico do pronto-socorro, agora completamente modernizado. O ambiente, que ganhou novo visual, está mais amplo, iluminado e arejado, proporcionando melhores condições de atendimento para os pacientes.

A revitalização contou com investimento de aproximadamente R$ 350 mil, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A intervenção envolveu a troca completa das redes elétrica e hidráulica, a reforma dos banheiros, a substituição do telhado — eliminando vazamentos que comprometiam a estrutura em períodos de chuva — e a renovação da pintura. Também foram feitos reparos na tubulação dos gases medicinais e instalados novos móveis, mais duráveis, fáceis de higienizar e com menor custo de manutenção.

De acordo com o diretor administrativo da Região de Saúde Norte, Magalhães da Silveira, a reforma foi planejada para atender às normas da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 50, garantindo total acessibilidade no local. Ele lembra que essa é apenas mais uma etapa de um esforço contínuo de melhorias na unidade. “Antes já havíamos revitalizado a cozinha, o laboratório, a gerência de regulação e os ambulatórios da policlínica. Também fizemos melhorias na UTI neonatal e no espaço da ‘mãe canguru’”, afirma.

A próxima fase do projeto contempla a área cirúrgica do pronto-socorro, que passará por melhorias semelhantes às realizadas no setor clínico. Segundo o diretor clínico do HRS, Bruno Guedes, a reforma tem impacto direto na ampliação da capacidade de atendimento. “Conseguimos unificar os boxes de emergência: antes tínhamos um com quatro leitos; agora são sete”, explica. “Nossa capacidade para pacientes em observação era de 17 leitos, e esperamos chegar a 25 com a conclusão das obras.”

Guedes destaca ainda que os atendimentos não precisaram ser interrompidos durante a execução das reformas, o que possibilitou manter o fluxo de pacientes e ainda inaugurar dois leitos de isolamento, fundamentais em cenários de surtos virais. “Conseguimos implantar novas estruturas sem afetar o funcionamento da emergência”, afirma.

Para os profissionais da unidade, as melhorias já são visíveis na prática. “O espaço foi ampliado, as camas e macas são todas novas”, relata a técnica de enfermagem Marília Moraes. “Toda a estrutura do hospital melhorou. Pelo que posso ver, os pacientes estão gostando bastante.”

A reforma do HRS representa mais um passo da SES-DF na reestruturação das unidades de saúde do Distrito Federal, com foco na modernização dos serviços e na valorização do atendimento humanizado.

