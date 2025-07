Projeto Ser Multiplicadores atenderá 60 crianças e adolescentes do Gama com cursos e acompanhamento psicológico

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (1º) o Extrato do Termo de Fomento nº 03/2025, que formaliza a parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) e a Organização da Sociedade Civil Obras Benedita Cambiagio para a execução do projeto Ser Multiplicadores. A iniciativa beneficiará 60 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade social na região administrativa do Gama.

O projeto tem início previsto para 30 de junho de 2025 e será desenvolvido ao longo de 25 meses na sede da entidade, localizada na Área Especial Quadra 07 Lote C, Setor Sul do Gama. Fruto do Edital nº 03/2022 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA-DF), o Ser Multiplicadores contará com investimento de R$ 890.684,50, provenientes do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Com foco na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, o projeto terá caráter preventivo e buscará fortalecer as capacidades e potencialidades dos participantes. Serão ofertadas atividades como aulas de dança, música e informática, além de acompanhamento psicológico, palestras educativas, dinâmicas interativas e visitas a espaços culturais.

A iniciativa é complementar aos serviços Paif (Proteção e Atendimento Integral às Famílias) e Paefi (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), já desenvolvidos na região. O objetivo é contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de oferecer alternativas emancipatórias para os jovens atendidos.

Com informações da Sejus-DF