Projeto propõe atendimento da população idosa em situação de vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançará no próximo dia 13 de junho, das 9h às 15h, o projeto DPDF Longevidade, voltado ao atendimento especializado de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte, quadra 01, bloco G, loja 01, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O projeto tem como objetivo prestar apoio multidisciplinar à população idosa, especialmente àquela em situação de risco social, oferecendo atendimentos nas áreas jurídica, social, habitacional, de saúde, entre outras.

A subdefensora pública-geral e coordenadora do evento, Emmanuela Saboya, destaca a importância da iniciativa como forma de garantir o acesso pleno aos direitos dessa parcela da população. “É dever do Estado estar presente onde há mais fragilidade. Cuidar da população idosa é reconhecer a sua trajetória e garantir os seus direitos de forma plena. O DPDF Longevidade nasce justamente com esse propósito”, afirmou.

A expectativa da DPDF é que a iniciativa contribua para a promoção da cidadania e o fortalecimento da rede de proteção às pessoas idosas do Distrito Federal.

Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)