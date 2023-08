Projeto para fomentar práticas esportivas em Taguatinga é renovado

O principal objetivo do Centro de Excelência é fomentar a inclusão esportiva entre crianças e adolescentes

A parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL) e o Serviço Social da Indústria (Sesi-DF)foi aprovada nesta quinta-feira (10), para dar continuidade ao projeto Centro de Excelência em Esporte. O investimento de R$ 288.980,15 será destinado à promoção de práticas esportivas, a vila esportiva, que atualmente está em funcionamento na unidade de Taguatinga, conta com 1,5 mil alunos matriculados.

O principal objetivo do Centro de Excelência é fomentar a inclusão esportiva entre crianças e adolescentes com faixa etária entre 9 e 15 anos. Atividades como futevôlei, futsal, futebol, natação e voleibol são oferecidas a meninos e meninas gratuitamente no horário do contraturno escolar. Entre as prioridades do projeto, está a garantia de acesso à prática de atividades aquáticas, auxiliando no combate ao sedentarismo e despertando o interesse de novos alunos para o esporte.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, ressalta a importância do investimento esportivo. “A renovação do projeto representa um passo significativo no compromisso contínuo da Secretaria em promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio do esporte, além de reforçar nosso objetivo de fortalecer Brasília como a verdadeira capital do esporte”, destaca.

“Ao oferecer acesso a modalidades esportivas diversas e proporcionar treinamentos técnicos de qualidade, estamos não apenas contribuindo para a saúde física e mental dos jovens, mas também criando um ambiente propício para a descoberta de novos talentos esportivos”, acrescenta o secretário.

*Com informações da Agência Brasília