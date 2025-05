Projeto oferece oficinas e palestras para professores, pais e trabalhadores dos COPs

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), em parceria com o Instituto Rede Cidadã, lança na próxima segunda-feira (26) o projeto Campeões da Inclusão, voltado à capacitação sobre inclusão de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) do DF.

A iniciativa oferece oficinas presenciais semanais e um curso online gratuito com 60 horas de duração e certificado, com foco em Educação Esportiva Inclusiva e TEA. O público-alvo inclui educadores, profissionais de saúde e educação física, pais, responsáveis e membros da comunidade interessados em promover o esporte como ferramenta de inclusão.

“As formações presenciais serão realizadas sempre às segundas-feiras, em dois turnos: das 8h às 12h e das 14h às 17h”, informa a SEL-DF. A programação se estende até agosto, com atividades em diferentes regiões administrativas. Veja o cronograma:

26/5 – COP Parque da Vaquejada

2/6 – COP Setor O

9/6 – COP Samambaia

16/6 – COP Estrutural

23/6 – COP Brazlândia

30/6 – COP Riacho Fundo I

7/7 – COP Recanto das Emas

14/7 – COP Gama

21/7 – COP Santa Maria

28/7 – COP São Sebastião

4/8 – COP Sobradinho

11/8 – COP Planaltina

“As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo formulário disponível no site oficial do projeto”, destaca a secretaria.

Além dos centros olímpicos e paralímpicos, o projeto será expandido para escolas públicas do DF, ampliando a rede de sensibilização e inclusão dentro das comunidades escolares.

“A inclusão começa com preparo, escuta e sensibilidade. Com o Campeões da Inclusão, capacitamos nossa rede para que o esporte no DF seja cada vez mais acessível e transformador para todas as crianças, inclusive aquelas com autismo”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

O projeto representa um passo importante na construção de ambientes esportivos mais acolhedores e acessíveis, com impacto direto na qualidade de vida de crianças e adolescentes com TEA e suas famílias.

Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF)