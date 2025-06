Projeto Guardiões Ambientais forma 51 alunos do Gama

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em parceria com a EC 07 do Gama, entregou, nesta quarta-feira (25), o certificado do Projeto Guardiões Ambientais a 51 estudantes. Os jovens cursam o 5⁰ ano do ensino fundamental receberam o certificado de conclusão por terem frequentado o projeto no 1⁰ ciclo de 2025.

Os mais novos guardiões ambientais aprenderam a serem protetores e cuidar do meio ambiente o qual estão inseridos. Além disso, tornaram-se multiplicadores dos conhecimentos adquiridos.

O projeto Guardiões Ambientais, uma das frentes de trabalho do Programa de Educação Ambiental Lobo Guará, trabalha junto às instituições de ensino fundamental do Distrito Federal, tendo como referência a Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), executando a segurança pública com foco a prevenção primária aos crimes ambientais, em especial o de criação irregular de animais silvestres.

*Com informações da PMDF