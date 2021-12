Projeto Férias ConVida recebe inscrições até sexta-feira (31)

A iniciativa vai proporcionar atividades para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no DF

As inscrições da 5ª edição do projeto Férias ConVida vai até sexta-feira (31). A ação idealizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) busca proporcionar atividades lúdicas, esportivas, culturais, de lazer e reflexão às unidades socioeducativas do DF nesse período em que os adolescentes estão sem aulas.

“O Férias ConVida ocorre todo semestre e as temáticas do projeto ajudam a ampliar habilidades socioemocionais importantes nesta fase da vida do socioeducando. Graças ao apoio dos voluntários, nós conseguimos proporcionar um momento de troca e enriquecimento pessoal para estimular o desenvolvimento de novos talentos durante o período das férias escolares”, explica a secretária da Sejus, Marcela Passamani.

As atividades serão entre 17 e 22 de janeiro e, antes de oferecer as oficinas, os voluntários participarão de um treinamento on-line com informações sobre o funcionamento do Sistema Socioeducativo. As inscrições são feitas pelo site do programa Voluntariado em Ação, no link http://voluntariadoemacao.sejus.df.gov.br/Campanha?idAcao=2202178.