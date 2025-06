Projeto entrega mais de 3.500 óculos a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade

“Meus óculos são lindos, aliás, eu estou linda e tudo está mais lindo agora”. A frase cheia de alegria é da aposentada Maria Luísa Castro, de 74 anos, moradora de Planaltina (DF), que há anos enfrentava dificuldades para enxergar e realizar tarefas simples do dia a dia, como ler. Sem condições financeiras para buscar atendimento oftalmológico, ela foi se adaptando à limitação visual, até abandonar de vez o hábito da leitura — algo que tanto apreciava. Tudo mudou quando Maria Luísa conheceu o projeto Um Novo Olhar para a Melhor Idade, realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) em parceria com a ONG Renovatio.

A aposentada foi atendida durante uma edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, realizada perto de sua residência. No local, passou por exames oftalmológicos completos e, em menos de 45 dias, recebeu os óculos com a armação escolhida por ela, em uma cerimônia na administração regional da cidade. “Agora posso ler tudo, já comecei a colocar em dia meus livros. Estou enxergando bem e descobrindo que o mundo é muito mais bonito do que eu imaginava”, celebrou Maria Luísa.

Assim como ela, milhares de idosos em situação de vulnerabilidade social têm recebido atendimento oftalmológico gratuito, com exames como acuidade visual, pressão intraocular, retinografia, biomicroscopia e consulta com oftalmologista. Quando necessário, os pacientes também recebem óculos de grau sem custo. Só no primeiro semestre de 2025, o projeto realizou mais de 5 mil atendimentos e entregou 3.500 óculos em regiões estratégicas do DF, como escolas e unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Um dos beneficiados foi o eletricista José Gomes Martins, de 72 anos, morador da Estrutural. Sem enxergar bem, estava tendo prejuízos no trabalho. “Agora voltei a trabalhar com mais segurança e qualidade”, afirmou. Ele também foi diagnosticado com início de catarata e encaminhado para tratamento especializado.

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, ressaltou o impacto social da ação. “Esse projeto é mais do que oferecer óculos; é devolver autonomia, qualidade de vida e dignidade para pessoas idosas que, muitas vezes, estavam isoladas e desamparadas. Cada entrega representa uma vida transformada e reafirma o nosso compromisso com a cidadania e a inclusão”, destacou.

Política pública permanente

O projeto Um Novo Olhar para a Melhor Idade integra o programa Viver 60+, instituído como política pública permanente no Distrito Federal desde março de 2024. Coordenado pela Subsecretaria de Políticas para Pessoas Idosas (Subidoso), da Sejus-DF, o programa oferece serviços públicos gratuitos voltados à saúde, bem-estar, inclusão social e combate às violências contra a pessoa idosa.

As ações do programa acontecem em diversas regiões administrativas, com prioridade para comunidades em situação de vulnerabilidade. Entre as atividades estão oficinas educativas sobre direitos, prevenção de violências, eventos culturais, rodas de conversa, passeios e ações de promoção da saúde física e emocional. Mais de 6 mil pessoas idosas já foram alcançadas pela iniciativa.

Cidades como Planaltina, Estrutural, Samambaia, Brazlândia, Paranoá, Fercal, Água Quente, Gama, Ceilândia, Guará, Santa Maria e São Sebastião estão entre as localidades atendidas — um esforço que, além de melhorar a visão, tem ampliado a perspectiva de vida de muitos idosos no DF.

Com informações da Sejus-DF