Projeto do Pôr do Sol é pioneiro no uso da tecnologia BIM no Distrito Federal

O projeto de infraestrutura do Pôr do Sol é o primeiro no Distrito Federal elaborado 100% em BIM — sigla para Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção. Essa iniciativa representa um avanço tecnológico no setor público, com a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) à frente da implementação dessa metodologia no DF.

Diferentemente dos métodos tradicionais, que usam desenhos em 2D separados para cada especialidade técnica, o BIM possibilita a criação de modelos tridimensionais inteligentes e integrados, que concentram todas as informações do projeto em uma base única — desde a topografia até os acabamentos.

Entre os principais benefícios da tecnologia estão maior precisão nos projetos, diminuição de erros e retrabalhos, melhor planejamento de custos e prazos, antecipação de interferências e maior transparência na gestão dos contratos, resultando em maior eficiência na execução das obras.

“Uma obra projetada em BIM é uma obra inteligente, pois toda a gestão pode ser feita de forma integrada, desde a concepção até a entrega final. O modelo reúne dados de todas as disciplinas envolvidas — como drenagem, pavimentação, calçadas, redes de água e esgoto — facilitando a tomada de decisões e o acompanhamento da execução”, explicou o subsecretário de Projetos, Carlos Maciel.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, todas as obras do órgão terão como base essa nova tecnologia

O uso do BIM no projeto do Pôr do Sol permitiu a simulação digital de cada etapa da obra, possibilitando a antecipação de problemas, previsão de soluções e otimização dos recursos. O modelo também servirá como base para a licitação e será utilizado durante toda a execução, garantindo maior controle e rastreabilidade.

Para o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, essa iniciativa marca o início de uma transformação maior. “O projeto do Pôr do Sol é o primeiro elaborado totalmente em BIM, mas não será o único. Em breve, todas as obras da secretaria serão desenvolvidas e gerenciadas com essa metodologia, elevando a qualidade dos serviços públicos e a eficiência da infraestrutura do DF.”

*Informações da Agência Brasília