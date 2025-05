Projeto do GDF homenageia gestantes com ensaio fotográfico na Esplanada dos Ministérios

Luciene Antônia de Moura Machado, de 36 anos, moradora do Arapoanga, vive a expectativa de um momento muito especial. Grávida de 8 meses da pequena Allana Isabely, ela terá, pela primeira vez, um ensaio fotográfico produzido durante uma gestação. Mãe de cinco filhos, Luciene foi uma das 40 mulheres sorteadas para participar da ação promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), marcada para este sábado (10), em celebração ao Mês das Mães.

“Estou muito ansiosa. Me inscrevi sem acreditar que poderia ser sorteada”, conta. “A expectativa é muito grande. Primeiro porque é um sonho. Segundo, porque esta é minha última oportunidade. A Allana é a raspa do tacho. Já estou procurando looks, e minhas amigas também estão muito felizes e me ajudando. Tenho certeza que vou arrasar”, afirma, emocionada.

A iniciativa é voltada para participantes do projeto Nasce Uma Estrela, da Sejus, que estiveram em um dos dez cursos realizados durante as edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão, que já atendeu mais de mil mulheres.

“Neste mês das mães, esse gesto simbólico é uma forma de reconhecer a força e a beleza da maternidade em todas as suas formas”, diz a secretária Marcela Passamani

A programação começa na Biblioteca Nacional de Brasília, onde as gestantes e puérperas sorteadas serão acolhidas entre 12h e 17h, com serviços de cabelo, tranças e maquiagem oferecidos pela equipe da Carreta da Beleza do Senac-DF — que estará estacionada no local — e por maquiadores voluntários da Mary Kay. Todos os procedimentos serão realizados com produtos de altíssima qualidade. Um espaço interno da Biblioteca foi preparado especialmente para recebê-las com conforto, estrutura de apoio, banheiros e um lanche especial.

Ao longo da tarde, fotógrafos profissionais da Sejus estarão posicionados em pontos estratégicos da Esplanada dos Ministérios — como o Museu da República, o Sesi Lab e a própria Biblioteca Nacional — para registrar as gestantes em sessões individuais, com a luz suave do entardecer de Brasília como cenário. As participantes poderão escolher como desejam ser fotografadas: sozinhas ou acompanhadas de familiares.

“Ver o brilho nos olhos dessas mulheres ao se sentirem valorizadas e celebradas é emocionante. O Nasce Uma Estrela é um projeto que acolhe, informa e fortalece essas mães. Neste mês das mães, esse gesto simbólico é uma forma de reconhecer a força e a beleza da maternidade em todas as suas formas”, destacou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Conheça o projeto Nasce Uma Estrela

O projeto Nasce Uma Estrela é uma iniciativa da Sejus que oferece acolhimento e orientação a gestantes e mães de recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. Criado para fortalecer vínculos e garantir acesso a direitos básicos, o projeto já atendeu mais de mil mulheres em ações realizadas nas regiões administrativas do DF.

Durante os encontros, as participantes recebem informações sobre saúde, direitos da gestante, cuidados com o bebê, fortalecimento dos vínculos afetivos e acesso a políticas públicas. O atendimento é feito por equipes multidisciplinares e inclui momentos de escuta qualificada, atividades formativas e encaminhamentos para a rede de proteção.

Cada mulher atendida também recebe uma bolsa maternidade, confeccionada por reeducandas da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), contendo itens essenciais para os primeiros dias de vida do bebê.

*Com informações da Sejus-DF