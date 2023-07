Projeto De Cara Nova chega em Itapoã

Em sua oitava edição, SLU entrega mais um ponto renovado

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) entregou uma área restaurada pelo projeto De Cara Nova, que tem como objetivo eliminar os maiores pontos de descarte irregular no Distrito Federal. De janeiro de 2023 até o início de maio, o projeto já retirou quase quatro mil toneladas de entulho de lixões espalhados pela cidade.

“Gostaria de pedir o apoio da população para não descartar lixo em qualquer lugar. Nos ajudar com a preservação ambiental, fazendo o descarte correto, cuidando da coleta seletiva”Celina Leão, governadora em exercício

Nesta quinta-feira (20), o local contemplado foi um ponto com acúmulo de lixo e entulho próximo à Escola Classe (EC) 06 do Paranoá, no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, entre o Itapoã e o Lago Norte. A Administração Regional do Itapoã fez um levantamento de todas as áreas de descarte irregular de lixos e entulhos na região para que o SLU atue na recuperação destes locais. “Após a limpeza, em conjunto com outros órgãos, vamos fazer o trabalho de conscientização dos moradores quanto a destinação correta dos resíduos”, afirma o administrador da cidade, Dilson Bulhões.

A governadora em exercício Celina Leão participou do lançamento do projeto na região e plantou uma muda de árvore na área renovada. “Gostaria de pedir o apoio da população para não descartar lixo em qualquer lugar. Nos ajudar com a preservação ambiental, fazendo o descarte correto, cuidando da coleta seletiva”, destaca Celina Leão.

O espaço contemplado é próximo à Escola Classe 06 do Paranoá, no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, entre o Itapoã e o Lago Norte | Foto: Vinícius Mendonça/SLU

As equipes do SLU, em parceria com outros órgãos, fizeram a limpeza e plantaram mudas de árvores e de plantas ornamentais no local. O muro da escola também foi pintado com a frase Plantando amor. “Essas ações de limpeza são muito importantes para manter a cidade limpa e evitar a proliferação de doenças, mas nós, moradores da região, precisamos fazer a nossa parte, porque não adianta nada o governo fazer limpeza num dia e, no outro, a mesma área estar cheia de lixo de novo”, afirma o empresário Silvio Cordeiro, morador da região.

O De Cara Nova visa a remoção dos resíduos, revitalização do espaço com plantio de mudas e sinalizações educativas com placas, orientando sobre as penalidades e o local correto para o descarte. “O objetivo da ação é chamar a atenção dos moradores com uma ação voltada à educação ambiental e diminuição do número de lixos e entulhos na região”, explica o presidente do SLU, Silvio Vieira.

Com informações da Agência Brasília