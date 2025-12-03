Projeto capacita 60 empreendedores do DF em atendimento online e práticas digitais

O Projeto de Capacitação em Gestão de Atendimento Online foi concluído nesta terça-feira (3) no CEU das Artes, em Ceilândia Norte, promovendo uma imersão em práticas modernas de atendimento digital. Durante dois dias, 60 empreendedores de diferentes regiões do Distrito Federal participaram das atividades, voltadas a fortalecer a presença digital de seus negócios e melhorar a relação com clientes em um mercado cada vez mais competitivo.

Oferecida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial (Subdhir), a capacitação foi ministrada pela empresária Leyslane de Paula, especialista em gestão de atendimentos e CEO da Connect Office Secretárias Online. A formação abordou temas como posicionamento profissional, comunicação estratégica, gestão e fidelização de clientes, organização do tempo e da rotina, formalização e sustentabilidade dos negócios.

A empresária Marina Oliveira, 32 anos, sócia de uma escola de moda em Águas Claras, ressaltou a relevância do conteúdo: “Hoje tudo é muito automatizado, e as pessoas buscam proximidade e acolhimento ao comprar. Humanizar esse contato é essencial. Esse curso trouxe ferramentas reais para melhorar o nosso atendimento online”.

Com carga total de sete horas, a capacitação trabalhou cinco grandes eixos: mentalidade e posicionamento profissional; estrutura, formalização e definição de nicho; organização do processo de atendimento e gestão de clientes; planejamento de tempo, rotina e prospecção; e modelos e recursos práticos aplicáveis ao cotidiano dos empreendimentos.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destacou que a ação fortalece a economia, amplia oportunidades e contribui para reduzir desigualdades. O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Juvenal Araújo, acrescentou que a capacitação oferece segurança e autonomia para que os empreendedores avancem em seus negócios.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF)