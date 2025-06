Projeto Brasíl.IA oferece 800 vagas para cursos de tecnologia em quatro cidades

Estão abertas as inscrições para a nova etapa do projeto Brasíl.IA, iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), voltada à capacitação gratuita em áreas como inteligência artificial, desenvolvimento de games e análise de dados. O programa, que visa promover inclusão digital, estímulo ao empreendedorismo e formação profissional, acontecerá de 1º a 31 de julho em quatro regiões administrativas: São Sebastião, Águas Claras, Jardim Botânico e Cruzeiro.

Ao todo, são 800 vagas disponíveis – 200 por cidade – para jovens e adultos a partir de 12 anos. As aulas são presenciais, realizadas de segunda a sexta-feira, em dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 17h, com carga horária total de 60 horas. Os interessados devem se inscrever por meio de formulário online, disponível até o preenchimento de todas as vagas. A confirmação da matrícula deve ser feita no primeiro dia de aula, com apresentação de documento oficial com foto.

Cursos oferecidos

Entre os cursos ofertados estão:

Inteligência Artificial : IA para Impacto Social; Empreendedorismo e IA

: IA para Impacto Social; Empreendedorismo e IA Big Data : Mergulhando na Análise de Dados; Projetos com Big Data

: Mergulhando na Análise de Dados; Projetos com Big Data Internet das Coisas (IoT) : IoT para Cidades Inteligentes; IoT para Saúde e Bem-Estar

: IoT para Cidades Inteligentes; IoT para Saúde e Bem-Estar Desenvolvimento de Games : Programação em C#; Animação e Design de Personagens

: Programação em C#; Animação e Design de Personagens Marketing para Games: Estratégias de Conteúdo; Táticas de Anúncios

As aulas ocorrerão em unidades móveis, que serão instaladas em pontos estratégicos das regiões atendidas. Os locais exatos serão divulgados no Instagram oficial do projeto. Os espaços contam com infraestrutura completa: computadores, internet, materiais didáticos, notebooks individuais, recursos de acessibilidade e instrutores especializados.

Expansão e impacto

Realizado em parceria com o Instituto Nacional de Empoderamento Social e Qualificação (Inesq), o Brasíl.IA já percorreu 16 cidades desde o início das atividades em fevereiro, como Ceilândia, Santa Maria, Estrutural, Sobradinho II e Recanto das Emas. A expectativa é que, até o fim do ano, as unidades móveis tenham passado por 28 cidades, formando 5.600 alunos.

Para se inscrever e obter mais informações, acesse o formulário de inscrição e acompanhe as atualizações pelas redes sociais do projeto.

Com informações da Agência Brasília