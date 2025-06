Projeto Artesanato de BSB inaugura loja em shopping de Taguatinga

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) inaugura nesta quarta-feira (25), às 10h, a nova loja do projeto Artesanato de BSB, no piso Avenida do Shopping Alameda, em Taguatinga. Com um espaço 12 m² maior do que o anterior, o local foi reformulado para oferecer uma experiência mais acolhedora ao público e melhores condições de exposição e venda para os artesãos e manualistas cadastrados pela Setur.

“Este espaço é muito mais que uma loja; é um ponto de encontro entre cultura, economia e identidade”, destacou o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo. Segundo ele, o apoio da secretaria é essencial para que os artesãos possam mostrar seu talento e fortalecer a economia criativa do Distrito Federal.

Com layout renovado, o ambiente foi planejado para reunir mais de 180 peças artesanais, criadas por 30 artesãos e manualistas selecionados por meio de edital público. A curadoria ficou a cargo da Unidade de Promoção do Artesanato e ao Trabalho Manual (Unart), setor responsável por garantir a diversidade e a qualidade dos produtos em exposição.

Criado em 2019, o projeto Artesanato de BSB tem como missão promover a valorização da produção artesanal e manual do DF, além de incentivar o turismo cultural e gerar renda para os profissionais do setor. Desde então, cerca de 100 artesãos e manualistas são beneficiados anualmente com ações da iniciativa.

Para o superintendente do Alameda Shopping, Everson Cardotte, a nova loja representa um compromisso conjunto com a cultura local. “Apoiar essa iniciativa é promover o destaque necessário ao artesanato local e, com isso, fomentar a identidade cultural do Distrito Federal. Estar junto com a Secretaria de Turismo nesse papel é motivo de orgulho”, afirmou.

Segundo Klever Monteiro, chefe da Unart, a iniciativa mostra a seriedade com que o setor é tratado. “Hoje temos 14.851 artesãos e 2.583 manualistas cadastrados. Espaços como este são fundamentais para oferecer oportunidades reais de negócios e visibilidade”, explicou.

Serviço

Inauguração da nova loja Artesanato de Brasília

📅 Data: Quarta-feira (25)

⏰ Hora: 10h

📍 Local: Piso Avenida – Shopping Alameda (Taguatinga)

Com informações da Setur-DF