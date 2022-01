Projeto ‘Aluno Nota 1.000’ está com inscrições abertas até o dia 19

Para se inscrever, basta preencher o formulário no site https://capitalcf.com.br/ até a próxima quarta-feira (19)

Com o objetivo de estimular o crescimento didático e escolar do aluno por intermédio do esporte, o projeto ‘Aluno Nota 1.000’ abre inscrições. Iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania e do Capital CF projeto consiste em trabalhar as habilidades de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos para o futebol de alto rendimento e reforço escolar.

Para isso, os jovens receberão material didático, kit lanche e kit material esportivo, contendo camiseta, calção, meião e chuteira. Para se inscrever, basta preencher o formulário no site https://capitalcf.com.br/ até a próxima quarta-feira (19).

As aulas de futebol e treinamento tático terão duração de 1h por dia e, em seguida, o aluno participará de mais 1h de reforço escolar de disciplinas como português, matemática e inglês. “Esse projeto é uma oportunidade de revelar novos atletas para o esporte da nossa capital sem descuidar do mais importante, que é o estudo. Além disso, os jovens que mantém contato com atividades físicas, como o futebol, tendem a melhorar a interação social e se manter longe das ruas e das drogas”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Os encontros para as atividades esportivas e as aulas de reforço serão realizados 2 vezes por semana para cada turma. As aulas estão previstas para iniciar no dia 7 de fevereiro e terão a duração de 10 meses. A iniciativa é executada com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.