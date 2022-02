Proibir fantasias no carnaval é considerado abuso pelos distritais

A decisão do órgão governamental fiscalizados foi citado e criticado durante uma sessão da Câmara Legislativa desta quarta-feira, 23

O DF Legal anunciou que aplicará penalidades aos bates e restaurantes onde pessoas fantasiadas forem encontradas nos dias de carnaval.

A decisão do órgão governamental fiscalizados foi citado e criticado durante uma sessão da Câmara Legislativa desta quarta-feira, 23.

O deputado Fábio Felix (Psol) considera a decisão um ‘absurdo’. Segundo o parlamentar, o governo passa uma ‘mensagem errada’ à população:

“São contradições de um governo cheio de incoerências”, disse, reafirmando a liberação de eventos privados e esportivos, por exemplo.

A deputada Júlia Lucy (Novo) concordou com as opiniões a respeito da medida e considera não haver norma que preveja a situação.

Ela disse que “o cerceamento de liberdade não é mais por decreto, é da cabeça”, dirigindo-se ao secretário Cristiano Mangueira de Sousa, que está à frente do DF Legal. “Vou me fantasiar e estejam prontos para me prender”, disparou.

A distrital disse ainda esperar que “nenhum abuso seja cometido”, demonstrando disposição “para entrar na justiça” juntamente com quem for punido.

*Com informações da Agência CLDF