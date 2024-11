Programação recheada de lutas profissionais e amadoras no Soldado Combat IV

Brasília será palco de duelos entre grandes nomes do MMA (Mixed Martial Arts) que vão participar da quarta e última edição de 2024 do Soldado Combat IV. Os entusiastas das artes marciais vão poder assistir às lutas no Clube da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), em Brasília, neste sábado (23). A lutadora brasiliense Carol Foro e o atleta Vambert Robby são dois dos destaques da programação. A expectativa de público é de mais de 2 mil pessoas.

O evento contará com dez lutas principais, incluindo duelos em diferentes modalidades desse esporte, como Boxe, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing e MMA. O objetivo do card de lutas foi criar um desafio envolvendo lutadores de Brasília contra o resto do Brasil, já que o evento também contará com atletas de outros estados.

Carol Foro, uma das maiores promessas do MMA Feminino, conquistou a categoria de 57 na edição anterior do Soldado Combat. Desta vez ela vai disputar na categoria de 61 quilos contra a veterana Dayane Mestrinha. “Estou super animada para fazer mais uma luta e entregar o melhor no octógono e se Deus quiser terminar o ano com mais uma vitória”, afirmou Carol.

Para a esportista, esse evento é uma oportunidade incrível que os atletas locais têm de mostrar os talentos de cada um e competirem em um nível alto. “Eventos como esse ajudam a desenvolver o esporte, mostrando o potencial que Brasília tem e incentivando novos atletas e fãs a se envolverem”, finalizou.

Outro lutador que vai participar novamente das disputas é o renomado Vambert Robby. Desta vez ele vai participar da aguardada revanche contra Roberto Pajé, com quem Vambert havia lutado na segunda edição do Soldado Combat. O atleta está ansioso para este sábado e está se preparando para pegar o cinturão de volta. “Minha expectativa é das melhores, porque desde a primeira edição, o Soldado Combat vem fazendo um trabalho incrível, sempre se preocupando com os atletas que lutam no evento”, comentou Vambert.

Para o atleta, a capital federal é carente de outros eventos esportivos como o Soldado Combat, que é de suma importância para dar visibilidade ao esporte, além de abrir portas para os lutadores de Brasília e das regiões administrativas do DF. “Posso falar com toda certeza que esse evento é o melhor que tem. Ele me proporciona uma alegria imensa, pois antes da minha primeira participação, fazia oito anos que eu não lutava”.

Outros atletas como Luciano Palhano, Mateo Zumbi, Átila Megatron, Jackson Tortura e Aristides Monstrão também vão disputar o cinturão.

Muito além do cinturão

Rafael Celestino, conhecido como Rafael Soldado, é o idealizador do evento. Atualmente, o lutador é campeão do Standout Fighting Tournament (SFT) e é considerado o melhor atleta de MMA de 84 quilos do Brasil e da América Latina. Ele também é responsável pela Copa Soldado Universal de Jiu Jitsu. Rafael aponta que o Soldado Combat tem revelado muitos atletas do Distrito Federal, os colocando em disputas nacionais e internacionais.

Para além das categorias principais, o torneio também vai ter disputas de atletas amadores e as lutas infantis. Rafael acredita que esta edição vai ser muito boa, com a qualidade cada vez melhor que das edições anteriores. “Eu acredito que Brasília vai ter um grande show de artes marciais neste sábado”.

O Soldado Combat também vai promover torneios envolvendo projetos sociais na programação do dia 23. No ringue desta edição, crianças que participam de organizações sociais como o Projeto BSB, Projeto CT 26 e o Projeto Favela de Ouro, também vão participar das disputas. “Através do Soldado Combat, nós temos dado mais possibilidades para esses garotos que têm uma situação menos favorecida”. Rafael Soldado considera que atletas como ele que tem uma carreira já consolidada, precisam dar um bom exemplo para essas crianças “Eles se espelham muito em nós. O evento acaba se tornando uma vitrine de oportunidades de mudança de vida por meio dessas ações”, afirmou.

Saiba mais:

As disputas dos atletas profissionais começa a partir das 19h

1ª – Pabllo Corte x João Vitor

2ª – Diego Costa x Willian Pit Bull

3ª – Lucas Jaguar x Willian Samurai

4ª – Jackson Tortura x Aristides Monstrão

5ª – João Saldanha x Gabriel Pereira

6ª – Luciano Palhano x Mateo Zumbi

7ª – Carol Foro x Dayane Mestrinha*

8ª – Wanderson Ferreira x Lucas Barrão*

9ª – Átila Megatron x Igor*

10ª – Vambert x Roberto Pajé*

*Lutas pelo cinturão do evento

Serviço

Soldado Combat IV

Quando: Sábado (23 de novembro)

Horário: a partir das 16h

Local: Clube da Ascade – St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 10, Lote 18 – Asa Sul / Brasília-DF

Ingressos disponíveis na bilheteria do evento e no site Sympla

Também estão sendo vendidos nos endereços:

MARTIAL 81 FIGHT CENTER

Endereço: SCRN 710/711 Bloco B Loja 31

Telefone: 61 999839641

