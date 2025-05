Programa Viver 60+ é instituído como política permanente de governo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, oficializou nesta terça-feira (27) o programa Viver 60+ como política pública permanente de governo. A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 47.275, publicado em edição extra do Diário Oficial do DF, e consolida a iniciativa como um instrumento contínuo de promoção do envelhecimento saudável e de garantia de direitos da população idosa.

Coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Viver 60+ oferece serviços públicos gratuitos e integrados, com foco em qualidade de vida, bem-estar físico e emocional, inclusão social, além da prevenção e combate a violências contra pessoas idosas. O programa é estruturado em três eixos principais: Saúde e qualidade de vida, Educação e capacitação e Cultura e lazer.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, idealizadora do programa, destacou a importância da institucionalização do Viver 60+:

“Mais do que um programa, o Viver 60+ é um instrumento de cuidado, inclusão e promoção de direitos, que permanecerá beneficiando milhares de pessoas, independentemente de quem esteja no governo. É uma conquista da sociedade e uma demonstração de respeito às gerações que tanto contribuíram para o nosso DF”, afirmou.

As ações do Viver 60+ acontecem em várias regiões administrativas, com ênfase em áreas de maior vulnerabilidade social. Entre as atividades oferecidas estão práticas de promoção à saúde física e mental, oficinas educativas sobre direitos, prevenção de violências, além de eventos culturais e de lazer que incentivam a socialização e o fortalecimento de vínculos comunitários.

Com o novo decreto, o programa também será integrado a outras iniciativas da Sejus-DF, como o Direito Delas, e articulado à rede socioassistencial do Distrito Federal, ampliando seu alcance e impacto. A oficialização da política garante que o Viver 60+ será mantido e expandido, mesmo diante de futuras mudanças de governo.

Com informações da Sejus-DF