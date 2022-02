Programa Reviva Parques dá início a melhorias no Parque da Asa Sul

Ações começam nesta segunda-feira (21), envolvendo vários órgãos do GDF

O Parque Ecológico da Asa Sul vai passar a contar oficialmente, a partir desta segunda-feira (21), com ações do Programa Reviva Parques. As intervenções serão coordenadas pelo Instituto Brasília Ambiental com o apoio de vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). O parque é localizado entre as vias L4 e L2, na área que abrange as quadras 613 e 614 Sul, no Plano Piloto

Estão previstas 25 ações de melhorias e intervenções na Unidade de Conservação (UC). Entre elas: sinalização da coopervia, manutenção do cercamento e do reservatório, revisão da rede elétrica, implantação de acesso ao pedestre, reestruturação de acesso de veículos, conservação dos plantios, podas de árvores com risco de queda, remoção de árvores caídas e reformas do circuito inteligente e dos pontos de encontro comunitário (PECs).

Serão realizados, ainda, a finalização da implantação e o cercamento do parquinho infantil, revitalização da quadra de esportes, estruturação do estacionamento, remoção de detritos, instalação de bancos de concretos e madeiras, reforma de lixeiras, registro de água, manutenções do depósito de materiais, da Ecoteca e do banheiro, conserto de canos de esgoto, limpeza total do parque, instalação de novos bancos e reforma dos pergolados.

A princípio, além do Brasília Ambiental, vão participar da força-tarefa a CEB, Caesb, Novacap, DER-DF e Administração Regional do Plano Piloto. “Porém, outros órgãos podem passar a fazer parte da ação, à medida que apareçam novas necessidades”, explica a diretora de parques, Marcela Versiani.

Estímulo

O Programa Reviva Parques foi instituído pelo Decreto nº 41.865 e atua por forças-tarefas. Tem como objetivo estimular a realização de parcerias entre instituições públicas do DF, pessoas físicas, jurídicas e a sociedade civil organizada para a recuperação e manutenção das UCs sob gestão do Brasília Ambiental.

O Parque Ecológico da Asa Sul foi criado pelo Decreto nº 24.036/2003. Conta com área de 21,73 hectares, quadras poliesportivas, parquinho infantil, pergolados para sombreamento natural, pista de caminhada, aparelhos de circuito inteligente de ginástica, PECs, playground e o Bosque Rio+20, no qual já foram plantadas mais de 30 mil mudas do cerrado. Recebe centenas de visitantes por semana e está aberto diariamente das 6h às 20h.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental