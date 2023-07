Programa educativo abre agendamento para visitas orientadas no Museu Vivo da Memória Candanga

A visitação é voltada para escolas públicas e particulares do DF e ocorre de segunda a sábado, das 9h às 17h

O programa educativo Memória Candanga abre o agendamento para visitas mediadas destinadas a escolas públicas e particulares do Distrito Federal no Museu Vivo da Memória Candanga. A ação visa estimular a sensibilização, a formação de público, a produção, a fruição e a difusão da história da construção da nova capital, o resgate de sua memória e de seu contexto cultural, por meio de atividades pedagógicas inclusivas que envolvam a mediação do conjunto arquitetônico e acervo, exposições, oficinas e ações.

O museu se localiza nas antigas instalações do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, o primeiro hospital do novo Distrito Federal, que atendia os operários vindos de várias partes do país para erguer a capital. Esses trabalhadores eram chamados de candangos, um termo que hoje é usado com orgulho pelos brasilienses.

No museu, é possível ver objetos, fotos, documentos e depoimentos que contam como foi a vida dos candangos na época da construção de Brasília. O museu também promove oficinas de artesanato que mantêm viva a arte trazida pelos candangos. É um espaço de memória, educação e lazer para quem quer conhecer mais sobre a origem e as identidades de Brasília.

A visitação ocorre de segunda a sábado, das 9h às 17h. As solicitações de agendamentos para escolas podem ser efetuadas no link shre.ink/MemoriaCandanga

Serviço:

Memória Candanga – Programa Educativo do Museu Vivo da Memória Candanga

Endereço: Lote D – Setor Juscelino Kubitschek, Núcleo Bandeirante, Brasília (DF)

Visitação: De segunda-feira a sábado, das 9h às 17h.

Agendamentos para escolas: shre.ink/MemoriaCandanga

Site: www.cultura.df.gov.br/museu-vivo-da-memoria-candanga/

Informações: [email protected] e WhatsApp: (61) 98102-6117