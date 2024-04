Programa ajuda mulheres empreendedoras a impulsionarem negócios

A partir de 27 de abril, a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com a Associação Comercial do DF, promove o projeto “Jornada Cresça Mulher” com o objetivo de auxiliar mulheres empreendedoras a impulsionarem seus negócios. Serão 100 vagas para mentorias que vão acontecer em 11 encontros gratuitos, sendo nove online e dois presenciais na própria associação.

O Jornada Cresça Mulher oferece mentorias todas as quartas-feiras, às 19h, abordando temas como marketing, inteligência emocional, finanças pessoais e do negócio, gestão de processos, importância do Microempreendedor Individual (MEI), imagem pessoal, precificação, tecnologia e inovação.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, promover iniciativas que despertem nas mulheres a vontade e a segurança de empreender na capital do República é uma das formas de promover a independência econômica. “Contar com mulheres inspiradoras que ajudam outras mulheres a dar o primeiro passo no empreendedorismo é gratificante. Essa iniciativa contribui diretamente com as políticas públicas que apoiamos em nossa pasta”, disse.

Iniciado em 2021, o “Jornada Cresça Mulher” começou com um pequeno grupo de voluntárias oferecendo consultoria gratuita para duas empreendedoras. Ao longo do tempo, expandiu seu alcance, atendendo 100 mulheres nos anos seguintes. A idealizadora do projeto, Tátila Ferreira, teve uma jornada inspiradora, iniciando seu empreendimento aos 12 anos na Estrutural, onde vendia acessórios de cabelo e brigadeiros para ajudar a família.

Por eu ter saído da periferia e conseguido crescer, muita gente começou a me pedir dicas e eu ajudava como podia, mas vi que era boa em uma área e não em outras. Por isso, reuni outras mulheres profissionais para compor a equipe de voluntárias dessa jornada”, disse Tátila. As inscrições para a Jornada Cresça Mulher estão abertas até 27 de abril, neste link.

*Com informações da Agência Brasília.