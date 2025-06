Programa Adote uma Praça firma 12 novos termos de adoção nos últimos 60 dias

A Secretaria de Projetos Especiais do Distrito Federal (Sepe-DF) assinou, nos últimos dois meses, 12 novos termos de adoção de áreas públicas, como parte da retomada do programa Adote uma Praça. A iniciativa, que incentiva a sociedade civil e o setor privado a participarem da conservação e revitalização de espaços urbanos, ganha novo impulso em 2025 após um período de reorganização administrativa.

O programa permite que empresas, entidades ou cidadãos proponham a adoção de praças, quadras esportivas, canteiros, rotatórias ou outros espaços públicos. Se aprovada pela equipe técnica da Sepe e demais órgãos competentes, a proposta se formaliza por meio de um termo de cooperação com o Governo do Distrito Federal (GDF), sem custo para o poder público.

Para o secretário Marcos Teixeira, o resultado é fruto de uma gestão focada em modernização e diálogo com a população. “Esse avanço é resultado do trabalho sério que estamos desenvolvendo. Estamos restabelecendo a confiança dos parceiros e levando o programa ao conhecimento público no Distrito Federal, para que mais áreas possam ser abraçadas”, afirmou.

A secretaria estima que, até o fim de 2025, mais de 80 novos termos sejam firmados, com previsão de R$ 15 milhões em investimentos privados aplicados diretamente em melhorias urbanas. O valor representa uma economia significativa para os cofres públicos e benefícios diretos para os moradores do DF.

O adotante tem permissão para realizar manutenção, melhorias e reformas no local, seguindo projeto previamente aprovado pela Sepe e com fiscalização da respectiva Região Administrativa (RA). A secretaria destaca que qualquer intervenção deve ser autorizada para garantir segurança jurídica e alinhamento ao planejamento urbano.

Moradores que tenham revitalizado áreas por conta própria também podem procurar a Sepe para regularizar a adoção e formalizar a parceria com o governo.

A nova fase do Adote uma Praça busca ampliar a participação cidadã e valorizar o uso coletivo dos espaços urbanos, reforçando a colaboração entre governo e comunidade na construção de uma cidade mais bem cuidada.

Com informações da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe-DF)