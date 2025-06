Procuradoria da Mulher pede afastamento de Daniel Donizet

A deputada Paula Belmonte (Cidadania), Procuradora Especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), protocolou, nesta segunda-feira (30), um pedido formal para a suspensão do deputado Daniel Donizet (MDB) por 90 dias. A solicitação, apresentada em nome da Procuradoria Especial da Mulher, é amparada por denúncias de assédio, abuso de poder e crime de trânsito.

O pedido também foi assinado pelas deputadas Jaqueline Silva (MDB), Dayse Amarílio (PSB) e Jane Klebia (PSD), e pelo deputado Daniel de Castro (PL), membro da Comissão de Defesa da Mulher. O documento foi encaminhado à Mesa Diretora da CLDF e fundamenta-se no Regimento Interno e no Código de Ética da Casa.

Segundo Paula Belmonte, a medida é essencial para manter a integridade institucional do Legislativo e para demonstrar o compromisso da Casa com a ética pública e a proteção das mulheres. “O mandato parlamentar não é um escudo para a impunidade. Precisamos dar uma resposta firme à sociedade diante de comportamentos que violam a confiança do eleitor, a dignidade das mulheres e a responsabilidade que o cargo exige”, afirmou a deputada.

Entre os episódios citados no pedido, destacam-se o recente flagrante de Donizet dirigindo sob efeito de álcool, amplamente divulgado pela imprensa, e tentativas de interferência na atuação da Polícia Militar. Além disso, o documento menciona uma série de denúncias anteriores que incluem assédio sexual, omissão de socorro, abuso de poder e tentativa de extorsão.

Apesar de o direito à ampla defesa ser garantido, a Procuradoria da Mulher entende que os fatos já reunidos configuram uma grave violação dos princípios éticos da Câmara. “No plano ético e político, é dever da Câmara Legislativa oferecer uma resposta proporcional e imediata aos seus eleitores e à sociedade do Distrito Federal”, complementou Paula Belmonte.