Procurado por estupro é encontrado escondido na casa da irmã

A mulher acabou confessando que o irmão estava escondido no local por 15 dias

Um homem procurado por ter estuprado uma idosa de 72 anos na cidade de Formosa (GO) foi preso pelos policiais militares da Rotam na ADE do Recanto das Emas, às 16h desta terça-feira (25). A equipe da PMDF recebeu informações vindas da PMGO indicando o paradeiro do suspeito na quadra 400.

A equipe da Rotam foi até um apartamento no conjunto 05, onde os policiais foram recebidos pela irmã do foragido. Ela disse que não conhecia o procurado e informou que talvez ele morasse em outra residência no conjunto.

Porém, a equipe da Rotam percebeu a movimentação de um homem dentro do apartamento. A irmã do foragido acabou confessando que ele estava escondido lá por 15 dias.

Ambos foram conduzidos para a 11ª Delegacia de Formosa (GO), onde foi constatado que o detido tinha dois mandados de prisão com pena superior a 34 anos por crimes cometidos no Distrito Federal e Goiás.