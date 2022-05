Procon-DF proíbe venda de suco Del Valle Fresh

A bebida é vendida como suco de fruta, porém, ela não atinge os percentuais mínimos de fruta para, de fato ser vendido como um

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) proibiu a Coca-Cola de vender o suco Del Valle Fresh na capital. O órgão determinou a suspensão do produto por não o considerar como suco.

A bebida é vendida como suco de fruta, porém, segundo o instituto, ela não atinge os percentuais mínimos de fruta ou suco para, de fato ser vendido como um.

A decisão, que acolhe uma denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), tem como base avaliação no site da Del Valle e verificação in loco dos rótulos e anúncios publicitários relacionados ao suco.

“Verificou-se também que a rotulagem da linha de produtos “Del Valle Fresh” faz uso ostensivo de imagens de frutas, bem como não traz claramente a informação de que o produto não se caracteriza como suco, néctar ou sequer refresco. Há apenas a informação, na lateral do rótulo e em letras diminutas, que o produto se trata de um “alimento” de determinado sabor, contendo aromatizante sintético idêntico ao natural e colorido artificialmente, cuja prática, em que as informações essenciais a respeito das características, propriedades e qualidades do produto estão redigidas em letras reduzidas, configura publicidade enganosa, a atrair a incidência do § 1º do art. 37 do CDC”, detalha o relatório.

Assim, ficam proibidos o fornecimento, a distribuição e a venda dos produtos Del Valle Fresh, até que os rótulos sejam alterados e corrigidos, tornando clara a composição da bebida. A empresa ainda deverá realizar uma contrapropaganda, esclarecendo as informações corretar sobre o produto.

Leia na íntegra o posicionamento Coca-Cola

A Coca-Cola informa que a ilustração no rótulo da linha Fresh da marca Del Valle reflete a matéria-prima presente na bebida. E em razão do seu compromisso de transparência com o consumidor, disponibiliza no respectivo rótulo todas as informações referentes à sua composição, incluindo a quantidade de suco presente no produto, em estrita observação à legislação brasileira vigente e normas regulamentadoras dos Órgãos competentes da categoria. E ainda, esclarece que os produtos da linha Fresh da marca Del Valle não são e nunca foram classificados como suco ou néctar. A empresa garante que seguirá todas as determinações dos órgãos competentes.