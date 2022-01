Princípio de deslizamento interdita faixa de rodovia no Riacho Fundo I

Uma equipe com dois técnicos foi ao local e verificou o deslizamento de terra e comprometimento do acostamento em um ponto (extensão de 15mx3m) e a fragilização da manta asfáltica em outro (17mx3m)

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) interditou nesta tarde de sábado (1), uma parte do acostamento da rodovia no Nucleo Rural Kanegae, região da Fazenda Sucupira, no Riacho Fundo I.

Uma equipe com dois técnicos foi ao local e verificou o deslizamento de terra e comprometimento do acostamento em um ponto (extensão de 15mx3m) e a fragilização da manta asfáltica em outro (17mx3m).

Devido ao risco de deslocamento de mais uma parte do asfalto, a via foi interditada, sinalizada em caráter emergencial, a Administração Regional do Riacho Fundo foi informada e providenciará a sinalização definitiva e uma rota alternativa aos usuários. O DETRAN-DF foi acionado e compareceu ao local.