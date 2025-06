Primeiro Fórum do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas discute sustentabilidade, turismo e inovação

No próximo dia 26, a Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) realiza o 1º Fórum do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas – Caminhos do Planalto Central, um marco no fortalecimento das trilhas como instrumentos de preservação ambiental, educação, turismo sustentável e valorização do território brasiliense.

O evento ocorre das 8h30 às 18h30, na sede da Sema-DF, e é gratuito e aberto ao público. Servidores, ambientalistas, ciclistas, acadêmicos, guias de ecoturismo, gestores de unidades de conservação e demais interessados poderão participar das discussões sobre o desenvolvimento sustentável do DF por meio da malha de trilhas ecológicas.

De acordo com a vice-governadora Celina Leão, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com o meio ambiente:



“As trilhas ecológicas representam uma forma inteligente e sensível de aproximar a população da natureza, ao mesmo tempo que promovem o turismo sustentável, a geração de renda e a educação ambiental. Eventos como esse fórum fortalecem o compromisso com ações concretas e integradas.”

Ao longo do dia, o fórum será dividido em seis mesas temáticas, abordando temas como mapeamento de trilhas, inovação tecnológica, ações educativas, experiências de sucesso no DF e estratégias para o fomento ao turismo de natureza. Estarão presentes representantes de instituições como Universidade de Brasília (UnB), Instituto Federal de Brasília (IFB), Centro Universitário de Brasília (Ceub), Instituto Brasília Ambiental, Emater-DF e Secretaria de Turismo (Setur-DF), além de projetos como Caminhos da Pedra, Trilha Três Riachos, Caminhos da Flona e Rodas da Paz.

Durante o evento, também será apresentado o novo Procedimento de Adesão e Registro de Trilhas Ecológicas, documento técnico que padroniza a inclusão de trilhas no sistema distrital, com foco em segurança, gestão e reconhecimento institucional.

Segundo o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, o fórum simboliza um avanço no planejamento ambiental:

“O fórum simboliza o esforço conjunto por um DF mais sustentável, onde as trilhas não são apenas caminhos, mas ferramentas de conexão entre pessoas, natureza, história e políticas públicas.”

Além das mesas de debate, o fórum contará com exposições da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, mostras de empreendedorismo em ecoturismo e painéis interativos do Movimento Caminhos do Planalto Central (CPC), promovendo integração entre os diversos agentes envolvidos.

O evento marca um passo significativo na consolidação do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas como política pública de desenvolvimento sustentável e de aproximação da sociedade com o patrimônio natural do Distrito Federal.

Com informações da Sema-DF