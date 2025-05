Primeira Operação Maio Amarelo 2025 flagra 71 motoristas alcoolizados

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) deu início às ações do movimento Maio Amarelo com uma grande operação de fiscalização em Taguatinga, entre a noite de quarta-feira (30/4) e a madrugada desta quinta-feira (1º/5). A ação, que teve como objetivo reforçar a segurança viária e coibir infrações graves, contou com três pontos de bloqueio instalados em áreas estratégicas da cidade.

Ao todo, foram realizadas 505 abordagens, com a aplicação de 505 testes de etilômetro. Desses, 71 motoristas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool. A operação também flagrou sete condutores inabilitados, cinco com a CNH vencida e um com o direito de dirigir suspenso. Além disso, foram registradas oito ocorrências de escapamentos alterados, 30 infrações diversas e 20 veículos foram removidos ao depósito.

O diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Glauber Peixoto, destacou a importância da ação como marco do Maio Amarelo: “Estamos iniciando o Maio Amarelo com uma operação robusta, voltada à promoção da segurança viária em sua totalidade. A presença ostensiva nas ruas é fundamental para proteger vidas e conscientizar os condutores sobre a responsabilidade no trânsito”.

A operação em Taguatinga é a primeira de uma série de atividades de fiscalização que o Detran-DF irá promover ao longo do mês, em alusão ao movimento internacional que busca reduzir o número de mortes e lesões no trânsito.

O efetivo mobilizado contou com 37 agentes de trânsito, 17 viaturas, uma aeronave e cinco guinchos, além do apoio da Unidade de Operação Aérea (Uopa), da Gerência de Controle Operacional (Gercop) e da Polícia Militar do DF (PMDF).

*Com informações do Detran-DF