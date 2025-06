Primeira eleição direta do Conjuve-DF mobiliza mais de 480 jovens no Distrito Federal

O Conselho de Juventude do Distrito Federal (Conjuve-DF) realizou, neste domingo (29), sua primeira eleição direta, com a participação de 482 jovens de 16 a 29 anos, superando a expectativa da Secretaria da Família e Juventude (SEFJ), responsável pela organização. Ao todo, seis conselheiros foram escolhidos entre 19 candidatos para um mandato de dois anos, sem remuneração.

Segundo o secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, o pleito representa um marco inédito. “Esta é a primeira vez na história do Distrito Federal que os membros do Conselho de Juventude são escolhidos por voto direto e facultativo”, destacou. A iniciativa busca fortalecer o protagonismo juvenil na construção de políticas públicas, com foco em educação, empregabilidade, cultura e esporte.

A participação, que atingiu 23% dos eleitores inscritos, superou a expectativa inicial de 10%. Para facilitar o deslocamento dos votantes, o governo disponibilizou transporte público gratuito por meio do programa Vai de Graça.

O edital da eleição determinou a reserva de três vagas para mulheres, três para homens e 20% das cadeiras para pessoas negras. Os eleitos tomarão posse em 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. No dia seguinte, ocorrerá a primeira reunião do grupo para alinhamento e elaboração do plano de trabalho, previsto para ser apresentado em setembro.

Entre os eleitos, estão o cientista político Daniel Kennedy, 24 anos, que pretende atuar na inclusão de jovens no mercado de trabalho e na promoção do esporte, e a gestora pública Rebeca Paiva, 26, moradora do Gama, que deseja fortalecer ações de capacitação, cultura e combate à violência. Ambos destacaram a importância do Conselho como canal de diálogo entre o poder público e a juventude.

O Conjuve-DF foi instituído pela Lei nº 7.529/2024 e é um espaço consultivo para estimular a participação social. Uma das principais iniciativas previstas é o envolvimento dos conselheiros no projeto Fala Galera, que leva representantes da SEFJ a escolas públicas para ouvir demandas dos estudantes. No primeiro semestre, mais de 3 mil jovens participaram dessas escutas sobre temas como saúde, segurança, mobilidade e esporte.

*Informações da Agência Brasília