Primeira edição do Defensoria Longevidade oferece serviços especializados à população idosa do DF

A primeira edição do projeto Defensoria Longevidade, promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), contará com atendimento especializado à população idosa em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá nesta sexta-feira (13), das 9h às 15h, no Nuclão – Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco G, Loja 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O objetivo é oferecer atendimento a pessoas idosas, especialmente aquelas em situação de risco e vulnerabilidade social, nas áreas jurídica, social, habitacional e de saúde, entre outras. Também haverá distribuição de vouchers para sessões de cinema, atividades de inclusão digital e ações voltadas à autoestima.

Arte: DPDF

Para a subdefensora pública-geral e coordenadora do evento, Emmanuela Saboya, a iniciativa representa um passo importante na promoção dos direitos da pessoa idosa: “Estamos comprometidos com um atendimento sensível e eficaz, que enxergue as diversas necessidades sociais daqueles que envelhecem em contextos de vulnerabilidade. A proposta vai além da prestação de serviços jurídicos, contribuindo para o bem-estar com ações voltadas à autoestima, inclusão social e valorização da cidadania. É um olhar ampliado sobre os direitos da longevidade”.

Serviços oferecidos

DPDF

· Mediação e conciliação

· Orientação jurídica e iniciais de família, saúde e consumidor

· Exames de DNA gratuitos

· Atendimento psicossocial

BRB

· Cadastro no BRB Mobilidade

· Solicitação e cobrança de segunda via do Cartão Mobilidade

Caixa Econômica Federal

· Consulta

· Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS

· Emissão de boletos e de cartões (social, poupança e conta corrente)

· Consulta ao PIS e ao FGTS

· Renegociação de dívidas

Caesb

· Distribuição de água potável

· Negociação e renegociação

· Alteração de titularidade

· Suspensão e religação do fornecimento

· Revisão de conta

· Agendamento de atendimento

Escola de Barbeiros Roberto Ramos

· Corte de cabelo feminino e masculino

· Barba

UDF

· Apoio a atividades de inclusão digital

Instituto Sabin

· Vouchers para exames laboratoriais

Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF)

· Cadastro e carteiras de identificação para pessoa com deficiência e TEA

· Solicitação do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência

· Orientações sobre Passe Livre PcD e concessão de BPC (Benefício de Prestação Continuada)

Secretaria de Educação (SEEDF)

· Programa Ginástica nas Quadras

· Oferta de educação

Secretaria de Saúde (SES-DF)

· Multivacinação

Secretaria da Mulher (SMDF)

· Orientações sobre violência doméstica

· Distribuição de cartilhas e impressos

· Divulgação de canais de denúncia

· Informações sobre programas e projetos (empreendedorismo, empoderamento, diversidade)

Defensoria Pública da União (DPU)

· Orientações jurídicas previdenciárias e trabalhistas

· Passe Livre interestadual

Secretaria de Economia (Seec-DF)

· Orientações sobre serviços da Receita, com foco em isenção de IR para aposentados e pensionistas com doenças graves

Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) / CDI

· Programa Viver 60+

· Atividades de mobilidade: alongamento, relaxamento e dança

Kinoplex / Cine Brasília

· Vouchers para sessões de cinema

Central do Idoso (TJDFT)

· Orientação, atendimento e encaminhamento de proteção à pessoa idosa

Instituto Corpo e Mente

· Reflexoterapia para distúrbios físicos e emocionais

Creas Migrantes

· Atendimento e orientação multilíngue

Escola Nacional de Acupuntura (Enac)

· Auriculoterapia

· Ventosaterapia

Fundação Regional de Assistência Oftalmológica

· Vouchers para consulta ambulatorial (dez vagas)

· Verificação de grau e pressão ocular

· Distribuição de colírios para olhos secos

Fios da Diversidade

· Design de sobrancelhas

Polícia Civil (PCDF)

· Apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares

Centro Presbiteriano Idade e Experiência (CPIE)

· Serviços voltados ao bem-estar da pessoa idosa

Codhab

· Regularização e inscrição em programas habitacionais.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)