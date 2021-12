Prima suspeita de matar motorista de ônibus teve a prisão decretada pela justiça

A mulher devia uma quantia de cerca de R$14 mil ao rodoviário e teria marcado um encontro com o motorista no dia em que ele desapareceu

Por Tereza Neuberger

Dois suspeitos da morte do motorista de ônibus Cleuton Batista, de 41 anos, tiveram a prisão decretada pela Justiça do Distrito Federal. Uma das suspeitas é uma prima do motorista, Liliane Pereira Dias, de 41 anos, que foi detida na manhã desta sexta-feira (31).

O outro suspeito de envolvimento no homicídio de Cleuton foi identificado como Diego, de 29 anos. Ele seria comparsa de Liliane no crime e foi detido durante o trabalho na tarde da última quinta-feira(30). Na versão de Liliane à polícia, o comparsa é quem teria desferido as facadas contra a vítima, ela também confirmou em depoimento a dívida de R$ 14 mil e disse que era cobrada constantemente pelo motorista de ônibus.

De acordo com as investigações o motorista de ônibus, teria sido vítima de uma emboscada planejada pela própria prima. Cleuton ficou desaparecido por mais de 10 dias, e no dia do desaparecimento de Cleuton, a prima do rodoviário teria marcado um encontro com ele com a desculpa de que pretendia pagar a dívida.

O motivo da cobrança é que Liliane teria utilizado o cartão de crédito de Cleuton Batista, para fazer um aplique no cabelo e não teria pago. De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal(PCDF) a fatura de R$ 3 mil iria vencer, e o motorista teria que efetuar o pagamento e então estaria cobrando a suspeita.

A prima alegou aos investigadores que os dois marcaram o local do encontro no estacionamento de uma churrascaria em Santa Maria. Liliane foi ao local com o outro homem que seria seu comparsa, o Diego. Durante o encontro a suspeita disse que houve uma discussão entre os três, e então o amigo que a acompanhava, esfaqueou o primo.

O corpo de Cleuton foi encontrado em um matagal atrás de um shopping já em estado de decomposição na última terça-feira (28), na região de Santa Maria. A identidade do motorista de ônibus foi confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal (IML). O Cleuton estava desaparecido desde o dia 17 de dezembro, quando saiu para trabalhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, e de acordo com a delegada Cláudia Alcântara, a suspeita teria atraído a vítima até a região de Santa Maria já com intenção de cometer o crime.

Conforme apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a faca utilizada para assassinar o motorista pertencia a própria Liliane, e foi dada ao comparsa para que ele efetuasse o golpe.

Diego trabalhava em um lava-jato, e questionado pela polícia o que teria recebido em troca por ter participação no crime, ele respondeu que não havia ganhado nada, e que estava gostando da prima do motorista.

A polícia investiga, ainda, a veracidade da versão da prima de Cleuton em que ela alega ter colocado o motorista ferido no próprio carro na intenção de socorrê-lo, mas ele teria pulado do veículo e corrido para a mata.