PRF recupera carro clonado em Cristalina/GO

O condutor, de 39 anos, que seguia de Paracatu/MG para Brasília/DF, foi preso e ficou sob responsabilidade da Polícia Civil de Cristalina.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Jeep Compass com registro de roubo/furto e placas clonadas na tarde deste domingo (23), na BR 040, em Cristalina. O condutor, de 39 anos, que seguia de Paracatu/MG para Brasília/DF, foi preso e ficou sob responsabilidade da Polícia Civil de Cristalina.

Durante fiscalização da PRF, na Unidade Operacional de Cristalina, policiais abordaram o Jeep Compass e, após vistoria no veículo verificaram que alguns sinais identificadores não estavam com boa aparência. Após consultas e uma vistoria mais detalhada, constataram que o Jeep estava com placas de outro carro semelhante.

Questionado sobre a procedência do carro, o condutor afirmou que fazia parte de um negócio e que não sabia que o carro era clonado. As consultas apontam que o veículo foi roubado no dia 09/07/2021, no Rio de Janeiro.