PRF prende traficante com 200 kg de maconha no DF

No início da tarde deste sábado, 17, em mais uma apreensão de drogas realizada no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu quase 200 kg de maconha na entrada de Brasília, na BR 040. Com essa ação, os criminosos deixam de lucrar cerca de mais de R$ 433 mil, valor estimado para essa quantidade de drogas.

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um motorista de uma VW/Gol, emplacada em São Paulo, que se deslocava pela BR 040.

Ao inspecionarem o veículo, encontraram a droga escondida dentro do porta malas do carro.

O traficante, um homem de 53 anos, natural de Piro do Rio, GO, já responde pelos crimes de tráfico de drogas, recepção de veículos furtado/roubado, lesão corporal e ameaça.

Ele foi preso e conduzido para a polícia judiciária. A droga e o veículo foram apreendidos e entregues no registro do flagrante na CORD.