PRF prende suspeito de feminicídio em operação rápida que interceptou fuga pela BR-020

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta terça-feira (25), um homem de 39 anos suspeito de feminicídio em São José do Rio Preto (SP). A captura aconteceu em Formosa (GO), após uma operação montada às pressas que envolveu equipes da PRF em dois estados e apoio da Polícia Civil paulista. A ação ocorreu menos de um dia depois do crime, justamente na data dedicada ao combate mundial à violência contra mulheres.

Segundo a corporação, o suspeito já era monitorado desde cedo, quando surgiram indícios de que ele poderia ter deixado São Paulo em direção ao Distrito Federal. A partir daí, a BR-020 passou a ser rastreada com mais atenção. Minutos depois, as equipes identificaram o veículo indicado. Embora tenha demorado a obedecer à ordem de parada, o motorista acabou estacionando e, ao descer do carro, ergueu as mãos, afirmando que “tinha perdido”.

Durante a abordagem, o homem confirmou que sabia o motivo da interceptação e confessou o crime. Ele relatou que estava com a vítima em um motel quando, segundo sua versão, uma discussão terminou em agressão. O suspeito afirmou ter enforcado a mulher e, após constatar que ela não apresentava sinais vitais, saiu dizendo que retornaria, mas voltou para casa, recolheu pertences e anunciou a familiares que iria embora, sem explicar o motivo.

A PRF encontrou dentro do carro um mapa do Brasil, que indicaria uma tentativa de fuga prolongada. O homem disse às equipes que pretendia seguir para o Nordeste e que queria “ver o mar antes de se entregar à polícia”.



O suspeito foi entregue à Polícia Civil de Formosa (GO), que dará continuidade às investigações e aos procedimentos legais. A rapidez da prisão foi destacada pelos agentes como resultado direto da integração entre forças de segurança e do monitoramento imediato das rotas de fuga.

