PRF prende foragido da Justiça e apreende carga de cigarros eletrônicos na BR-020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem foragido da Justiça e apreendeu uma carga de cigarros eletrônicos durante uma fiscalização de rotina em um ônibus interestadual. As ocorrências foram registradas na noite desta quinta-feira (15), na BR-020, no Distrito Federal.

A ação fez parte de uma operação de fiscalização voltada ao transporte coletivo de passageiros. Durante a abordagem ao veículo, que tinha como destino a cidade de Natal (RN), os policiais identificaram um passageiro com um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

Além da prisão, a equipe da PRF localizou no compartimento de bagagens do ônibus uma encomenda contendo mais de 120 cigarros eletrônicos, também conhecidos como “vapes”. A carga foi identificada por meio da conferência das notas fiscais e, segundo a corporação, configura crime de contrabando, conforme o artigo 334 do Código Penal e a Resolução RDC 46 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proíbe a comercialização e importação desses produtos no país.

A PRF destacou que a carga de cigarros eletrônicos não tem relação com o passageiro detido, sendo tratadas como ocorrências distintas, ainda que registradas simultaneamente.

O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal para o cumprimento do mandado de prisão. Já a carga apreendida foi entregue à Receita Federal para os procedimentos legais cabíveis.