PRF prende foragido da justiça do DF

Uma equipe da PRF prendeu um foragido da justiça do DF, na noite desta quarta-feira (18). O homem de 38 anos, tinha três passagens por furto, nas regiões do Gama, Guará e Águas Claras, além de um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais estavam em ronda na BR 070, próximo à Ceilândia, quando o condutor de um veículo parou diante da aproximação da viatura, motivo pelo qual a equipe decidiu realizar a abordagem.

Ao consultar o sistema, as autoridades localizaram o mandado de prisão em aberto, expedido em setembro de 2021. Durante a revista, foi encontrado no bolso da calça do suspeito a quantia aproximada de cinco gramas de substância análoga a maconha.