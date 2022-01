PRF prende cinco condutores por embriaguez ao volante

Dois motoristas foram presos na BR 070, um deles, um homem de 57 anos, teve o maior índice registrado no dia – 1,16 mg/L, muito superior ao considerado crime de trânsito, que é 0,34 mg/L

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam cinco motoristas que dirigiam sob efeito de álcool na tarde deste sábado (29). Dois motoristas foram presos na BR 070, um deles, um homem de 57 anos, teve o maior índice registrado no dia – 1,16 mg/L, muito superior ao considerado crime de trânsito, que é 0,34 mg/L.

Durante fiscalização na BR 020, um homem de 21 anos, dirigia um Jetta quando foi abordado pela PRF. O motorista recusou-se a fazer o teste de etilômetro, no entanto os policiais notaram sinais de que ele teria ingerido bebida alcoólica, fizeram o Termo de Constatação de embriaguez e encaminharam o jovem à 13ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina/DF.

Na BR 060, por volta das 18h, um homem de 62 anos soprou o bafômetro e o resultado foi de 0,39 mg/L, resultado considerado crime de trânsito. O motorista dirigia um Kia Cerato quando recebeu ordem de parada. Durante as consultas, a equipe notou sinais de embriaguez e ofereceu o teste de etilômetro. A ocorrência foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia Civil, no Recanto das Emas/DF.

Em outro ponto de fiscalização da PRF, na BR 070, policiais prenderam dois motoristas por dirigirem sob influência de álcool. Na primeira ocorrência, um homem de 57 anos dirigia um Fiat Siena, por volta das 16h, quando foi parado pelos policiais. Ao realizar o teste de etilômetro, o resultado foi de 1,16 mg/L. Mais tarde, foi preso o condutor do veículo VW/Gol, 33 anos, por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O resultado do teste do etilômetro foi de 0,47 mg/L. As ocorrências foram encaminhadas à 15ª Delegacia de Polícia Civil, na Ceilândia/DF.

Na BR 080, outro condutor dirigia após ingerir bebida alcoólica. O homem, de 43 anos, foi preso após o resultado do teste apontar 0,89 mg/L. A ocorrência foi encaminhada à 18ª Delegacia de Polícia Civil, em Brazlândia/DF.